Padres 6, White Sox 3

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Szczur cf 4 1 1 1 0 1 .385 Spangenberg 2b 5 1 1 0 0 1 .263 Myers dh 4 1 1 1 1 0 .298 Solarte 1b 3 1 0 0 2 0 .250 Schimpf 3b 5 0 0 0 0 3 .165 Hedges c 4 1 2 3 0 0 .196 Aybar ss 4 1 1 0 0 1 .218 Renfroe rf 3 0 1 0 1 1 .209 Cordoba lf 4 0 3 1 0 0 .279 Totals 36 6 10 6 4 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. L.Garcia ss 4 2 3 3 0 0 .304 Cabrera lf 4 0 0 0 0 0 .227 Abreu 1b 4 0 0 0 0 0 .266 A.Garcia rf 4 0 2 0 0 0 .347 Frazier 3b 4 0 0 0 0 1 .174 Davidson dh 3 0 0 0 1 2 .239 Sanchez 2b 4 0 2 0 0 0 .302 Narvaez c 4 0 0 0 0 1 .236 Garcia cf 3 1 1 0 0 1 .250 a-Asche ph 1 0 0 0 0 1 .105 Totals 35 3 8 3 1 6

San Diego 102 020 001—6 10 0 Chicago 002 000 100—3 8 1

a-struck out for Garcia in the 9th.

E_L.Garcia (2). LOB_San Diego 8, Chicago 7. 2B_Hedges (4), Renfroe (5), A.Garcia (5). HR_Szczur (1), off Gonzalez; Hedges (8), off Gonzalez; Myers (9), off Beck; L.Garcia (3), off Chacin; L.Garcia (4), off Chacin. RBIs_Szczur (2), Myers (24), Hedges 3 (20), Cordoba (5), L.Garcia 3 (11). S_Szczur.

Runners left in scoring position_San Diego 5 (Szczur, Myers 2, Hedges, Aybar); Chicago 4 (L.Garcia, A.Garcia, Frazier 2). RISP_San Diego 2 for 10; Chicago 0 for 7.

Advertisement

Runners moved up_Cabrera, Narvaez. GIDP_Szczur.

DP_Chicago 1 (L.Garcia, Sanchez, Abreu).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Chacin, W, 4-3 6 1-3 7 3 3 1 5 105 5.12 Torres, H, 1 1-3 0 0 0 0 0 4 5.28 Yates, H, 1 1-3 0 0 0 0 0 2 0.00 Buchter, H, 4 1 0 0 0 0 0 10 2.81 Maurer, S, 5-6 1 1 0 0 0 1 12 4.30 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Gonzalez, L, 3-3 5 8 5 5 4 2 95 3.83 Ynoa 2 0 0 0 0 3 24 2.35 Beck 1 1-3 2 1 1 0 1 24 5.06 Holmberg 2-3 0 0 0 0 1 6 2.70

HBP_Chacin (L.Garcia). WP_Chacin.

Umpires_Home, Dave Rackley; First, Larry Vanover; Second, Alfonso Marquez; Third, Chad Fairchild.

T_3:16. A_24,194 (40,615).