Pirates 6, Phillies 3

By The Associated Press

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Hernandez 2b 4 2 2 0 0 0 .303 Galvis ss 4 0 2 0 0 0 .255 Altherr lf 4 0 1 2 0 1 .311 Joseph 1b 4 0 0 0 0 0 .256 Ramos p 0 0 0 0 0 0 — Herrera cf 4 0 0 0 0 0 .236 Franco 3b 4 1 1 0 0 0 .224 Saunders rf 4 0 0 0 0 2 .239 Rupp c 4 0 1 1 0 0 .255 Velasquez p 2 0 2 0 0 0 .313 Leiter Jr. p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Stassi ph 1 0 0 0 0 0 .212 Garcia p 0 0 0 0 0 0 — Blanco 1b 0 0 0 0 0 0 .219 Totals 35 3 9 3 0 3

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier lf 5 1 3 2 0 0 .358 Harrison 2b 3 0 1 0 2 1 .286 Watson p 0 0 0 0 0 0 .000 McCutchen cf 5 0 1 1 0 3 .215 Bell 1b 4 0 0 0 0 2 .248 Nicasio p 0 0 0 0 0 0 — Ngoepe 2b 0 0 0 0 0 0 .220 Freese 3b 3 2 2 1 1 1 .273 Jaso rf-1b 4 1 1 0 0 0 .169 Cervelli c 4 1 2 2 0 1 .227 Mercer ss 2 1 0 0 2 0 .203 Nova p 3 0 0 0 0 2 .000 Ortiz rf 1 0 0 0 0 0 .200 Totals 34 6 10 6 5 10

Philadelphia 100 000 110—3 9 2 Pittsburgh 001 104 00x—6 10 1

a-lined out for Leiter Jr. in the 7th.

E_Saunders (1), Rupp (3), Harrison (4). LOB_Philadelphia 5, Pittsburgh 9. 2B_Galvis (8), Altherr (9). HR_Freese (4), off Velasquez. RBIs_Altherr 2 (25), Rupp (13), Frazier 2 (12), McCutchen (20), Freese (11), Cervelli 2 (18). SB_Frazier (1), Harrison (3).

Runners left in scoring position_Philadelphia 2 (Herrera 2); Pittsburgh 6 (McCutchen 4, Bell, Nova). RISP_Philadelphia 2 for 7; Pittsburgh 4 for 9.

Runners moved up_Altherr, Saunders, Galvis, Joseph, Mercer, Nova. GIDP_Hernandez, Franco.

DP_Pittsburgh 2 (Nova, Mercer, Bell), (Freese, Harrison, Bell).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Velasquez, L, 2-4 5 1-3 7 5 5 2 6 103 5.98 Leiter Jr. 2-3 1 1 1 2 1 19 4.91 Garcia 1 0 0 0 0 1 13 2.61 Ramos 1 2 0 0 1 2 27 4.00 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Nova, W, 4-3 7 1-3 9 3 3 0 3 90 2.63 Nicasio, H, 7 2-3 0 0 0 0 0 9 1.42 Watson, S, 9-10 1 0 0 0 0 0 8 2.89

Inherited runners-scored_Leiter Jr. 1-1, Nicasio 1-0.

Umpires_Home, Fieldin Culbreth; First, Mark Carlson; Second, CB Bucknor; Third, Manny Gonzalez.

T_2:52. A_32,572 (38,362).