Rangers 5, Tigers 2

By The Associated Press

Texas AB R H BI BB SO Avg. DeShields cf 5 0 2 0 0 0 .290 Hoying cf 0 0 0 0 0 0 .263 Andrus ss 5 1 2 0 0 1 .283 Odor 2b 5 1 1 0 0 1 .199 Lucroy dh 5 0 2 2 0 0 .277 Napoli 1b 3 1 2 1 2 1 .188 Rua lf 5 0 2 0 0 0 .229 Mazara rf 4 1 1 0 1 0 .265 Chirinos c 4 0 1 1 0 1 .265 Kozma 3b 4 1 2 1 0 1 .273 Totals 40 5 15 5 3 5

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Kinsler 2b 5 1 1 1 0 1 .246 Avila 1b 3 0 1 0 2 1 .380 Cabrera dh 4 0 3 1 0 0 .265 Martinez rf 4 0 0 0 0 3 .407 Upton lf 3 0 0 0 1 2 .237 Castellanos 3b 4 0 0 0 0 2 .229 Collins cf 2 0 0 0 0 1 .212 a-Mahtook ph-cf 2 0 0 0 0 0 .186 McCann c 4 0 1 0 0 2 .200 Romine ss 3 1 1 0 1 0 .225 Totals 34 2 7 2 4 12

Texas 110 011 001—5 15 0 Detroit 110 000 000—2 7 0

a-flied out for Collins in the 6th.

LOB_Texas 11, Detroit 9. 2B_Lucroy (7), Rua (3), Cabrera (5), McCann (3). 3B_Mazara (1). HR_Napoli (10), off Boyd; Kozma (1), off Boyd; Kinsler (4), off Darvish. RBIs_Lucroy 2 (12), Napoli (23), Chirinos (14), Kozma (2), Kinsler (11), Cabrera (18).

Runners left in scoring position_Texas 4 (Andrus, Odor, Mazara 2); Detroit 6 (Kinsler, Cabrera, Martinez, Upton, Collins 2). RISP_Texas 2 for 8; Detroit 1 for 10.

Advertisement

Runners moved up_Odor, Rua. GIDP_Rua, Chirinos.

DP_Detroit 2 (Romine, McCann, Avila), (Castellanos, Kinsler, Avila).

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Darvish, W, 5-2 5 5 2 2 4 7 105 2.83 Claudio, H, 3 1 1-3 1 0 0 0 0 10 2.18 Dyson, H, 3 1 2-3 1 0 0 0 3 22 9.42 Kela, S, 1-2 1 0 0 0 0 2 16 3.94 Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Boyd, L, 2-4 5 1-3 12 4 4 0 3 102 5.36 Greene 2-3 0 0 0 0 2 7 1.35 Wilson 1 1 0 0 2 0 16 1.47 Rodriguez 1 0 0 0 0 0 9 7.16 Hardy 1 2 1 1 1 0 16 3.38

Inherited runners-scored_Greene 1-0. WP_Darvish.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Bill Welke; Second, Bruce Dreckman; Third, Mike Everitt.

T_3:35. A_24,080 (41,681).