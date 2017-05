Rays 11, Red Sox 2

By The Associated Press

Tampa Bay Boston ab r h bi ab r h bi Sza Jr. rf 5 2 1 3 Betts rf 4 1 0 0 Dckrson lf 6 2 4 0 Pedroia 2b 4 0 1 1 Lngoria 3b 4 1 2 2 Bgaerts ss 3 0 1 1 Daniel. 3b 0 0 0 0 Bnntndi lf 4 0 0 0 Mrrison 1b 5 0 1 0 H.Rmirz dh 4 0 1 0 Wks Jr. dh 5 1 2 1 Mreland 1b 2 0 0 0 B.Mller 2b 4 1 0 0 Chris.Y ph 1 0 0 0 Beckham ss 3 1 2 1 Rtledge 1b 0 0 0 0 Krmaier cf 4 2 2 1 Vazquez c 4 0 2 0 Sucre c 3 1 2 3 Brdly J cf 4 0 0 0 Marrero 3b 4 1 1 0 Totals 39 11 16 11 Totals 34 2 6 2

Tampa Bay 110 100 107—11 Boston 100 010 000— 2

E_Benintendi (2), Longoria (3). DP_Boston 1. LOB_Tampa Bay 10, Boston 9. 2B_Dickerson (12), Kiermaier (5), Bogaerts (8), Marrero (2). 3B_Dickerson (2). HR_Souza Jr. (5). SB_Betts (5). SF_Longoria (3), Sucre (1). S_Kiermaier (2).

IP H R ER BB SO Tampa Bay Andriese W,3-1 5 4 2 2 4 5 Ramirez H,6 2 0 0 0 0 4 Alvarado H,1 1-3 1 0 0 0 0 Stanek H,1 1-3 1 0 0 0 0 Colome H,1 1-3 0 0 0 0 1 Farquhar 1 0 0 0 0 0 Boston Pomeranz L,3-3 3 3 2 2 3 3 Taylor 2 2 1 1 0 2 Abad 2-3 1 0 0 0 1 Barnes 1 2 1 1 1 2 Ross Jr. 2 3 3 3 1 3 Hembree 1-3 5 4 4 0 0

Andriese pitched to 2 batters in the 6th

HBP_by Ross Jr. (Beckham). WP_Ross Jr..

Advertisement

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Doug Eddings; Second, Cory Blaser; Third, Jeff Nelson.

T_4:32. A_35,080 (37,499).