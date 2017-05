Red Sox 5, Cardinals 4, 13 innings,

By The Associated Press

Boston St. Louis ab r h bi ab r h bi Betts rf 6 0 2 0 Fowler cf 4 1 1 1 Pedroia 2b 5 1 0 0 Pham lf 5 0 1 1 Bgaerts ss 5 1 2 1 Crpnter 1b 5 0 0 0 Bnntndi lf 5 0 0 1 Gyorko 3b 6 0 2 0 Mreland 1b 6 2 2 0 Y.Mlina c 6 1 1 0 Brdly J cf 5 1 2 2 A.Diaz ss 5 1 1 0 Leon c 5 0 1 0 Sierra rf 6 1 2 1 Abad p 0 0 0 0 Wong 2b 5 0 3 1 Chris.Y ph 1 0 1 1 Leake p 3 0 1 0 B.Tylor p 0 0 0 0 Rsnthal p 0 0 0 0 Marrero 3b 4 0 0 0 M.Adams ph 0 0 0 0 Kimbrel p 0 0 0 0 Grichuk ph 1 0 0 0 Hembree p 0 0 0 0 Oh p 0 0 0 0 Vazquez c 2 0 0 0 Bowman p 0 0 0 0 Prcello p 2 0 0 0 Fryer ph 1 0 0 0 H.Rmirz ph 1 0 0 0 Tvilala p 0 0 0 0 Rss Jr. p 0 0 0 0 M.Brnes p 0 0 0 0 J.Kelly p 0 0 0 0 Scott p 0 0 0 0 Rtledge 3b 1 0 1 0 Totals 48 5 11 5 Totals 47 4 12 4

Boston 000 000 220 000 1—5 St. Louis 130 000 000 000 0—4

E_Y.Molina (4), A.Diaz (4). DP_Boston 3, St. Louis 1. LOB_Boston 9, St. Louis 9. 2B_Moreland (16), Y.Molina (7), Wong (11), Leake (1). 3B_Bogaerts 2 (4). HR_Bradley Jr. (4), Fowler (5). SB_Betts (6), Sierra (1). CS_Pham (2). SF_Benintendi (3).

IP H R ER BB SO Boston Porcello 6 9 4 4 3 6 Ross Jr. 2-3 2 0 0 0 0 Barnes 1-3 0 0 0 0 0 Kelly 2-3 1 0 0 0 1 Scott 1-3 0 0 0 0 1 Kimbrel 1 0 0 0 0 1 Hembree 1 0 0 0 0 0 Abad W,1-0 2 0 0 0 1 1 Taylor S,1-1 1 0 0 0 1 2 St. Louis Leake 7 7 2 2 0 5 Rosenthal BS,1 1 1 2 2 1 2 Oh 2 1 0 0 1 2 Bowman 1 0 0 0 0 2 Tuivailala L,2-1 2 2 1 1 1 0

HBP_by Tuivailala (Rutledge). WP_Leake.

Umpires_Home, Jeff Kellogg; First, Tim Timmons; Second, James Hoye; Third, Will Little.

Advertisement

T_4:20. A_44,365 (43,975).