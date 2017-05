Red Sox 5, Cardinals 4

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 6 0 2 0 0 1 .295 Pedroia 2b 5 1 0 0 1 1 .274 Bogaerts ss 5 1 2 1 1 0 .338 Benintendi lf 5 0 0 1 0 1 .280 Moreland 1b 6 2 2 0 0 3 .252 Bradley Jr. cf 5 1 2 2 1 0 .212 Leon c 5 0 1 0 0 1 .238 Abad p 0 0 0 0 0 0 — e-Young ph 1 0 1 1 0 0 .256 Taylor p 0 0 0 0 0 0 — Marrero 3b 4 0 0 0 0 2 .174 Kimbrel p 0 0 0 0 0 0 — Hembree p 0 0 0 0 0 0 — Vazquez c 2 0 0 0 0 0 .333 Porcello p 2 0 0 0 0 2 .000 a-Ramirez ph 1 0 0 0 0 0 .252 Ross Jr. p 0 0 0 0 0 0 — Barnes p 0 0 0 0 0 0 — Kelly p 0 0 0 0 0 0 — Scott p 0 0 0 0 0 0 — Rutledge 3b 1 0 1 0 0 0 .303 Totals 48 5 11 5 3 11

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Fowler cf 4 1 1 1 2 0 .229 Pham lf 5 0 1 1 1 2 .326 Carpenter 1b 5 0 0 0 1 2 .244 Gyorko 3b 6 0 2 0 0 1 .331 Molina c 6 1 1 0 0 1 .264 Diaz ss 5 1 1 0 1 1 .261 Sierra rf 6 1 2 1 0 3 .367 Wong 2b 5 0 3 1 0 1 .273 Leake p 3 0 1 0 0 0 .211 Rosenthal p 0 0 0 0 0 0 — b-Adams ph 0 0 0 0 0 0 .298 c-Grichuk ph 1 0 0 0 0 1 .239 Oh p 0 0 0 0 0 0 — Bowman p 0 0 0 0 0 0 — d-Fryer ph 1 0 0 0 0 0 .185 Tuivailala p 0 0 0 0 0 0 — Totals 47 4 12 4 5 12

Boston 000 000 220 000 1—5 11 0 St. Louis 130 000 000 000 0—4 12 2

a-grounded out for Porcello in the 7th. b-pinch hit for Rosenthal in the 8th. c-struck out for Adams in the 8th. d-flied out for Bowman in the 11th. e-singled for Abad in the 13th.

E_Molina (4), Diaz (4). LOB_Boston 9, St. Louis 9. 2B_Moreland (16), Molina (7), Wong (11), Leake (1). 3B_Bogaerts 2 (4). HR_Bradley Jr. (4), off Leake; Fowler (5), off Porcello. RBIs_Bogaerts (12), Benintendi (23), Bradley Jr. 2 (10), Young (10), Fowler (14), Pham (10), Sierra (2), Wong (14). SB_Betts (6), Sierra (1). CS_Pham (2). SF_Benintendi.

Runners left in scoring position_Boston 5 (Pedroia, Bogaerts, Benintendi 2, Vazquez); St. Louis 4 (Gyorko 2, Molina, Wong). RISP_Boston 2 for 9; St. Louis 3 for 9.

Advertisement

Runners moved up_Pedroia, Betts, Pham. GIDP_Marrero, Diaz, Leake.

DP_Boston 3 (Bogaerts, Pedroia, Marrero), (Marrero, Pedroia, Moreland), (Bogaerts, Pedroia, Moreland); St. Louis 1 (Wong, Diaz, Carpenter).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Porcello 6 9 4 4 3 6 87 4.23 Ross Jr. 2-3 2 0 0 0 0 9 5.62 Barnes 1-3 0 0 0 0 0 3 4.60 Kelly 2-3 1 0 0 0 1 10 1.83 Scott 1-3 0 0 0 0 1 5 0.87 Kimbrel 1 0 0 0 0 1 13 0.96 Hembree 1 0 0 0 0 0 15 3.86 Abad, W, 1-0 2 0 0 0 1 1 32 2.19 Taylor, S, 1-1 1 0 0 0 1 2 20 3.95 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Leake 7 7 2 2 0 5 103 2.02 Rosenthal, BS, 1-4 1 1 2 2 1 2 21 2.93 Oh 2 1 0 0 1 2 32 2.61 Bowman 1 0 0 0 0 2 10 3.06 Tuivailala, L, 2-1 2 2 1 1 1 0 31 2.89

Inherited runners-scored_Barnes 2-0, Scott 1-0. HBP_Tuivailala (Rutledge). WP_Leake.

Umpires_Home, Jeff Kellogg; First, Tim Timmons; Second, James Hoye; Third, Will Little.

T_4:20. A_44,365 (43,975).