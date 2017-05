Rockies 10, Cardinals 0

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Fowler cf 3 0 1 0 0 0 .208 c-Fryer ph 1 0 0 0 0 0 .179 Garcia ss 3 0 0 0 0 0 .274 Carpenter 1b 3 0 1 0 0 1 .231 Gyorko 3b 3 0 0 0 0 0 .329 Molina c 3 0 1 0 0 0 .266 Pham lf 3 0 1 0 0 0 .310 Grichuk rf 3 0 1 0 0 1 .233 Wong 2b 3 0 0 0 0 0 .278 Martinez p 2 0 0 0 0 1 .190 Bowman p 0 0 0 0 0 0 — Socolovich p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Peralta ph 1 0 0 0 0 0 .194 Totals 28 0 5 0 0 3

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 4 1 4 3 1 0 .337 LeMahieu 2b 5 1 1 0 0 2 .286 Arenado 3b 4 2 2 1 0 0 .297 Gonzalez rf 4 0 0 0 0 2 .250 Reynolds 1b 4 1 2 3 0 1 .315 Desmond lf 4 1 1 0 0 2 .276 Story ss 4 1 1 1 0 0 .190 Wolters c 3 2 2 0 1 1 .316 Senzatela p 2 0 0 0 0 1 .143 a-Parra ph 2 1 1 2 0 1 .266 Lyles p 0 0 0 0 0 0 .500 Totals 36 10 14 10 2 10

St. Louis 000 000 000— 0 5 0 Colorado 001 100 08x—10 14 0

a-struck out for Senzatela in the 8th. b-flied out for Socolovich in the 9th. c-grounded out for Fowler in the 9th.

LOB_St. Louis 1, Colorado 4. 2B_Grichuk (14), Arenado 2 (17), Story (8), Wolters (5), Parra (3). 3B_Blackmon (7). HR_Blackmon (12), off Martinez; Reynolds (13), off Bowman. RBIs_Blackmon 3 (45), Arenado (34), Reynolds 3 (42), Story (17), Parra 2 (20).

Runners left in scoring position_St. Louis 1 (Fowler); Colorado 3 (LeMahieu 3). RISP_St. Louis 0 for 3; Colorado 5 for 10.

Advertisement

Runners moved up_Wong, Gonzalez. GIDP_Garcia, Gyorko, Pham, Grichuk, LeMahieu, Desmond.

DP_St. Louis 2 (Wong, Garcia, Carpenter), (Garcia, Carpenter); Colorado 4 (Story, LeMahieu, Reynolds), (Senzatela, Story, Reynolds), (Arenado, LeMahieu, Reynolds), (Arenado, LeMahieu, Reynolds).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Martinez, L, 3-4 7 1-3 6 3 3 2 9 96 3.32 Bowman 1-3 3 3 3 0 1 15 3.80 Socolovich 1-3 5 4 4 0 0 20 8.68 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela, W, 7-1 8 5 0 0 0 3 98 3.19 Lyles 1 0 0 0 0 0 12 7.71

PB_Molina (3).

Umpires_Home, Lance Barksdale; First, John Tumpane; Second, Ted Barrett; Third, Angel Hernandez.

T_2:25. A_40,312 (50,398).