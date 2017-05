White Sox 3, Tigers 0

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Romine 2b 4 0 2 0 1 1 .228 Avila c 4 0 0 0 1 3 .337 Mi.Cabrera 1b 5 0 0 0 0 1 .262 V.Martinez dh 1 0 0 0 3 1 .256 Upton lf 3 0 0 0 1 2 .237 Castellanos 3b 3 0 0 0 1 0 .217 Collins rf-cf 3 0 0 0 1 3 .200 Jones cf 3 0 1 0 0 1 .163 a-J.Martinez ph-rf 1 0 0 0 0 1 .333 Iglesias ss 3 0 1 0 1 2 .216 Totals 30 0 4 0 9 15

Chicago AB R H BI BB SO Avg. L.Garcia cf 4 1 1 1 0 1 .285 Me.Cabrera lf 3 0 1 0 1 0 .253 Smith c 0 0 0 0 0 0 .220 Abreu 1b 4 0 1 1 0 0 .299 Frazier 3b 4 0 0 0 0 1 .184 A.Garcia rf 4 0 1 0 0 0 .339 Anderson ss 3 1 1 0 0 1 .257 Davidson dh 3 0 1 0 0 1 .259 Narvaez c 3 0 2 0 0 0 .247 1-Engel pr-lf 0 1 0 0 0 0 — Sanchez 2b 3 0 1 0 0 0 .299 Totals 31 3 9 2 1 4

Detroit 000 000 000—0 4 0 Chicago 000 010 02x—3 9 0

a-struck out for Jones in the 8th.

1-ran for Narvaez in the 8th.

LOB_Detroit 12, Chicago 5. 2B_Iglesias (12). 3B_L.Garcia (1). RBIs_L.Garcia (17), Abreu (28).

Runners left in scoring position_Detroit 6 (Romine, Avila, Upton 2, Castellanos 2); Chicago 2 (L.Garcia, A.Garcia). RISP_Detroit 0 for 8; Chicago 2 for 6.

Runners moved up_Mi.Cabrera, Sanchez. GIDP_Mi.Cabrera, Abreu, Sanchez.

DP_Detroit 2 (Iglesias, Romine, Mi.Cabrera), (Iglesias, Romine, Mi.Cabrera); Chicago 1 (Anderson, Sanchez, Abreu).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Fulmer, L, 5-3 8 9 3 3 1 4 96 2.65 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Danish, W, 1-0 5 3 0 0 6 6 104 0.00 Beck, H, 2 1 0 0 0 0 1 11 3.24 Swarzak, H, 4 1 1 0 0 2 3 32 1.16 Kahnle, H, 4 1 0 0 0 1 3 25 1.35 Robertson, S, 6-7 1 0 0 0 0 2 13 2.50

Umpires_Home, Nic Lentz; First, John Libka; Second, Tom Hallion; Third, Phil Cuzzi.

T_2:54. A_0 (40,615).