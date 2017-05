White Sox 8, Mariners 1

By The Associated Press

Chicago Seattle ab r h bi ab r h bi L.Grcia cf 4 0 0 0 Segura ss 4 0 1 0 Me.Cbrr lf 3 1 1 0 Heredia lf 4 0 0 0 Abreu 1b 4 1 1 0 Cruz dh 4 1 1 1 A.Grcia rf 3 0 0 0 K.Sager 3b 3 0 1 0 W.Grcia rf 2 0 0 0 Motter 2b 3 0 0 0 T.Frzer 3b 3 2 0 0 Gamel rf 3 0 1 0 Y.Sanch 2b 5 1 1 2 Vglbach 1b 3 0 1 0 Ti.Andr ss 4 2 3 2 Gswisch c 3 0 1 0 Dvidson dh 4 0 2 2 J.Dyson cf 2 0 0 0 K.Smith c 4 1 2 1 Totals 36 8 10 7 Totals 29 1 6 1

Chicago 501 110 000—8 Seattle 000 000 100—1

E_Vogelbach (1). DP_Chicago 4, Seattle 1. LOB_Chicago 7, Seattle 4. 2B_K.Smith (2). HR_Ti.Anderson (5), Cruz (11).

IP H R ER BB SO Chicago Holland W,4-3 8 6 1 1 2 6 Infante 1 0 0 0 1 0 Seattle Heston L,0-1 3 7 7 7 4 2 Altavilla 2 1 1 1 1 0 Pazos 1 1 0 0 0 2 Cishek 1 1 0 0 0 2 Rzepczynski 2-3 0 0 0 1 0 Lawrence 1 1-3 0 0 0 0 1

Heston pitched to 3 batters in the 4th

WP_Altavilla, Pazos.

Umpires_Home, Gerry Davis; First, Pat Hoberg; Second, Rob Drake; Third, Mark Wegner.

T_2:46. A_36,782 (47,476).