2017 NBA Draft Team-by-Team

At Barclays Center Brooklyn. N.Y. Thursday

Team-by-team breakdown of the players each team ended up with in the NBA draft (includes proposed trades):

Atlanta Hawks

1 (19) John Collins, f, Wake Forest

2 (41) Tyler Dorsey, g, Oregon

2 (60) Alpha Kaba, f, Mega Leks (Serbia)

Boston Celtics

1 (3) Jayson Tatum, f, Duke

2 (37) Semi Ojeleye, f, SMU

2 (53) Kadeem Allen, g, Arizona

2 (56) Jabari Bird, g, California

Brooklyn Nets

1 (22) Jarrett Allen, c, Texas

2 (57) Aleksandar Vezenkov, f, FC Barcelona Lassa (Spain)

Charlotte Hornets

1 (11) Malik Monk, g, Kentucky

2 (40) Dwayne Bacon, f, Florida State (from New Orleans)

Chicago Bulls

1 (7) Lauri Markkanen, f, Arizona (from Minnesota)

Cleveland Cavaliers

NONE.

Dallas Mavericks

1 (9) Dennis Smith Jr., g, N.C. State

Denver Nuggets

1 (24) Tyler Lydon, f, Syracuse (from Utah)

2 (49) Vlatko Cancar, f, Mega Leks (Serbia)

2 (51) Monte’ Morris, g, Iowa State

Detroit Pistons

1 (12) Luke Kennard, g, Duke

Golden State Warriors

2 (38) Jordan Bell, f, Oregon (from Chicago)

Houston Rockets

2 (43) Isaiah Hartenstein, c, Zalgiris (Lithuania)

Indiana Pacers

1 (18) TJ Leaf, f, UCLA

2 (47) Ike Anigbogu, c, UCLA

2 (52) Edmond Sumner, g, Xavier (from New Orelans)

L.A. Clippers

NONE.

L.A. Lakers

1 (2) Lonzo Ball, g, UCLA

1 (27) Kyle Kuzma, f, Utah (from Brooklyn)

1 (30) Josh Hart, g, Villanova (from Utah)

2 (42) Thomas Bryant, c, Indiana (from Utah)

Memphis Grizzlies

2 (35) Ivan Rabb, f, California (from Orlando)

2 (45) Dillon Brooks, f, Oregon (from Houston)

Miami Heat

1 (14) Bam Adebayo, f, Kentucky

Milwaukee Bucks

1 (17) D.J. Wilson, f, Michigan

2 (48) Sindarius Thornwell, g, South Carolina

Minnesota Timberwolves

1 (16) Justin Patton, c, Creighton (from Chicago)

New Orleans Pelicans

2 (31) Frank Jackson, g, Duke (from Charlotte)

New York Knicks

1 (8) Frank Ntilikina, g, Strasbourg (France)

2 (44) Damyean Dotson, g, Houston

2 (58) Ognjen Jaramaz, g, Mega Leks (Serbia)

Oklahoma City Thunder

1 (21) Terrance Ferguson, g, Adelaide 36ers (Australia)

Orlando Magic

1 (6) Jonathan Isaac, f, Florida State

2 (33) Wesley Iwundu, f, Kansas State

Philadelphia 76ers

1 (1) Markelle Fultz, g, Washington

1 (25) Anzejs Pasecniks, c, Herbalife Gran Canaria (Spain) (from Orlando)

2 (36) Jonah Bolden, f, FMP Beograd (Serbia)

2 (39) Jawun Evans, g, Oklahoma State

2 (46) Sterling Brown, g, SMU

2 (50) Mathias Lessort, f, Nanterre 92 (France)

Phoenix Suns

1 (4) Josh Jackson, f, Kansas

2 (32) Davon Reed, g, Miami

2 (54) Alec Peters, f, Valparaiso

Portland Trail Blazers

1 (10) Zach Collins, c, Gonzaga (from Sacramento)

1 (26) Caleb Swanigan, f, Purdue

Sacramento Kings

1 (5) De’Aaron Fox, g, Kentucky

1 (15) Justin Jackson, f, North Carolina (from Portland)

1 (20) Harry Giles, c, Duke (from Portland)

2 (34) Frank Mason III, g, Kansas

San Antonio Spurs

1 (29) Derrick White, g, Colorado

2 (59) Jaron Blossomgame, f, Clemson

Toronto Raptors

1 (23) OG Anunoby, f, Indiana

Utah Jazz

1 (13) Donovan Mitchell, g, Louisville (from Denver)

1 (28) Tony Bradley, c, North Carolina (from LA Lakers)

2 (55) Nigel Williams-Goss, g, Gonzaga

Washington Wizards

NONE.