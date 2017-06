2018 Ryder Cup Points

By The Associated Press

At Le Golf National Guyancourt, France Sept. 28-30, 2018 Through May 14 United States 1. Dustin Johnson 1,766.313 2. Matt Kuchar 575.907 3. Kevin Chappell 436.831 4. Bill Haas 427.188 5. Brooks Koepka 416.075 6. Ryan Moore 395.028 7. Phil Mickelson 378.808 8. Jordan Spieth 335.825 9. Brendan Steele 312.819 10. Justin Thomas 303.418 11. Rickie Fowler 297.103 12. Pat Perez 273.223 13. William McGirt 268.481 14. Russell Henley 258.531 15. Jimmy Walker 232.563

Next update after The U.S. Open, June 15-18