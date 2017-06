Angels 9, Astros 4

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Maybin cf 4 4 3 0 1 0 .255 Calhoun rf 4 1 2 3 1 0 .239 Pujols dh 3 0 0 1 1 0 .240 Escobar 3b 4 1 2 1 1 1 .282 Valbuena 1b 4 0 1 2 1 0 .167 Simmons ss 5 1 2 0 0 0 .278 Maldonado c 4 1 2 2 0 0 .270 Young Jr. lf 5 0 1 0 0 1 .316 Espinosa 2b 3 1 0 0 1 2 .162 Totals 36 9 13 9 6 4

Houston AB R H BI BB SO Avg. Reddick rf 4 0 2 0 0 0 .275 Altuve 2b 4 0 0 0 0 1 .319 Correa ss 4 0 0 0 0 1 .300 Beltran dh 4 0 0 0 0 0 .243 McCann c 4 1 1 0 0 0 .271 Gonzalez 1b 3 2 2 0 0 0 .322 a-Gattis ph 1 0 1 0 0 0 .279 Bregman 3b 3 1 1 2 1 0 .251 Aoki lf 3 0 0 1 0 0 .254 Marisnick cf 3 0 1 1 0 2 .262 Totals 33 4 8 4 1 4

Los Angeles 121 101 210—9 13 0 Houston 020 000 200—4 8 1

a-singled for Gonzalez in the 9th.

E_McCann (3). LOB_Los Angeles 8, Houston 3. 2B_Maybin (10), Escobar (10), Simmons (12), Reddick (11). HR_Maldonado (5), off Martes; Bregman (7), off Shoemaker. RBIs_Calhoun 3 (27), Pujols (44), Escobar (18), Valbuena 2 (12), Maldonado 2 (17), Bregman 2 (22), Aoki (10), Marisnick (14). SB_Maybin 4 (17). SF_Pujols.

Runners left in scoring position_Los Angeles 5 (Maldonado 2, Espinosa 3); Houston 1 (Beltran). RISP_Los Angeles 4 for 12; Houston 1 for 5.

Runners moved up_Young Jr., Calhoun, Pujols, Aoki, Correa. GIDP_Pujols 2, Altuve.

DP_Los Angeles 1 (Simmons, Espinosa, Valbuena); Houston 2 (Correa, Altuve, Gonzalez), (Bregman, Altuve, Gonzalez).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Shoemaker, W, 6-3 7 7 4 4 1 4 98 4.22 Hernandez 1 0 0 0 0 0 10 2.89 Alvarez 1 1 0 0 0 0 8 4.50 Houston IP H R ER BB SO NP ERA Peacock, L, 3-1 3 7 4 4 4 1 76 3.15 Hoyt 1 2 1 1 0 1 18 4.34 Martes 3 2-3 4 4 4 2 2 78 9.82 Sipp 1 1-3 0 0 0 0 0 9 4.15

Inherited runners-scored_Sipp 1-0. HBP_Martes (Maldonado). WP_Martes.

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Quinn Wolcott; Second, Ramon De Jesus; Third, Bill Miller.

T_3:20. A_40,786 (42,060).