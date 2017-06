Angels 9, Royals 0

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b-lf 4 0 0 0 0 0 .288 Bonifacio rf 4 0 0 0 0 1 .251 Cain cf 2 0 1 0 1 1 .285 Torres 2b 1 0 0 0 0 0 .333 Hosmer 1b 3 0 1 0 0 2 .310 Moss 1b 1 0 0 0 0 0 .181 Moustakas 3b 3 0 0 0 0 2 .278 Cuthbert dh 3 0 0 0 0 3 .203 A.Escobar ss 3 0 0 0 0 1 .195 Gordon lf-cf 3 0 0 0 0 2 .193 Butera c 3 0 0 0 0 0 .237 Totals 30 0 2 0 1 12

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Maybin cf 4 2 2 1 0 1 .267 Revere lf 1 0 0 0 0 1 .206 Calhoun rf 5 1 1 1 0 1 .237 Pujols dh 4 2 3 2 0 0 .240 Y.Escobar 3b 4 1 1 0 0 1 .270 Valbuena 1b 4 2 2 3 0 1 .185 Simmons ss 4 1 1 0 0 1 .273 Pennington ss 0 0 0 0 0 0 .226 Young Jr. lf-cf 3 0 1 0 0 1 .311 Maldonado c 2 0 1 0 0 0 .253 Espinosa 2b 4 0 1 2 0 2 .170 Totals 35 9 13 9 0 9

Kansas City 000 000 000—0 2 0 Los Angeles 100 220 40x—9 13 2

E_Y.Escobar (10), Espinosa (2). LOB_Kansas City 4, Los Angeles 5. 2B_Maybin (13). HR_Maybin (4), off Junis; Pujols (11), off Junis; Valbuena (4), off Young. RBIs_Maybin (14), Calhoun (32), Pujols 2 (48), Valbuena 3 (17), Espinosa 2 (26). SB_Cain 2 (14), Maybin (21). CS_Maldonado (1).

Runners left in scoring position_Kansas City 3 (Hosmer 2, Moustakas); Los Angeles 1 (Espinosa). RISP_Kansas City 0 for 3; Los Angeles 3 for 6.

Runners moved up_Bonifacio, Calhoun. GIDP_Bonifacio.

DP_Los Angeles 1 (Simmons, Espinosa, Valbuena).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Junis, L, 2-1 5 1-3 8 5 5 0 6 89 5.56 Young 1 2-3 5 4 4 0 1 32 7.50 Wood 1 0 0 0 0 2 12 7.01 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Meyer, W, 3-3 6 2 0 0 1 9 94 3.52 Parker 1 0 0 0 0 1 15 1.95 Bedrosian 1 0 0 0 0 1 17 0.00 Petit 1 0 0 0 0 1 12 2.66

Inherited runners-scored_Young 1-0. HBP_Junis 3 (Young Jr.,Maldonado,Maldonado).

Umpires_Home, Mark Carlson; First, Manny Gonzalez; Second, Fieldin Culbreth; Third, CB Bucknor.

T_2:51. A_41,209 (43,250).