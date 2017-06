Cubs 10, Marlins 2

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Gordon 2b 4 0 0 0 0 1 .276 Stanton rf 3 1 1 0 1 0 .290 Yelich cf 2 0 0 0 2 1 .262 Ozuna lf 3 0 0 0 1 1 .324 Realmuto c 4 1 1 1 0 1 .289 Riddle ss 4 0 0 1 0 1 .263 Moore 1b 4 0 0 0 0 0 .175 Colon 3b 2 0 0 0 0 1 .176 a-Dietrich ph-3b 1 0 1 0 0 0 .213 Locke p 2 0 0 0 0 2 .000 Ziegler p 0 0 0 0 0 0 — Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — b-Suzuki ph 1 0 0 0 0 1 .181 Ellington p 0 0 0 0 0 0 .000 McGowan p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 30 2 3 2 4 9

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Jay lf 4 1 1 2 1 1 .295 Grimm p 0 0 0 0 0 0 .000 Rondon p 0 0 0 0 0 0 — Bryant 3b 3 2 2 0 2 0 .273 Rizzo 1b 5 2 2 4 0 0 .236 Contreras c 5 1 1 0 0 1 .252 Heyward rf 5 1 3 2 0 0 .264 Almora cf 4 1 1 0 1 2 .275 Baez 2b 3 1 1 2 1 1 .266 Arrieta p 2 0 0 0 0 1 .115 Duensing p 0 0 0 0 0 0 .000 Strop p 0 0 0 0 0 0 — c-Happ ph-lf 0 1 0 0 1 0 .235 Russell ss 4 0 0 0 0 1 .209 Totals 35 10 11 10 6 7

Miami 100 000 100— 2 3 1 Chicago 000 040 60x—10 11 1

a-doubled for Colon in the 7th. b-struck out for Barraclough in the 7th. c-walked for Strop in the 7th.

E_Riddle (5), Russell (6). LOB_Miami 5, Chicago 8. 2B_Dietrich (8), Jay (6), Bryant (14), Heyward 2 (5), Baez (7). 3B_Realmuto (3). HR_Rizzo (13), off Locke. RBIs_Realmuto (21), Riddle (18), Jay 2 (10), Rizzo 4 (34), Heyward 2 (25), Baez 2 (27). S_Arrieta.

Runners left in scoring position_Miami 2 (Riddle, Suzuki); Chicago 5 (Jay, Bryant, Contreras, Almora, Russell). RISP_Miami 0 for 4; Chicago 6 for 16.

Runners moved up_Rizzo. GIDP_Moore.

DP_Chicago 1 (Strop, Baez, Rizzo).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Locke, L, 0-1 4 2-3 4 4 3 4 3 89 3.48 Ziegler 1-3 0 0 0 0 1 5 6.00 Barraclough 1 0 0 0 1 2 15 4.07 Ellington 1-3 5 6 6 1 1 24 5.91 McGowan 1 2-3 2 0 0 0 0 18 3.26 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Arrieta, W, 6-4 6 2 2 2 3 5 100 4.46 Duensing 0 0 0 0 0 0 2 3.04 Strop, H, 7 1 1 0 0 0 1 11 2.66 Grimm 1 0 0 0 1 2 20 5.89 Rondon 1 0 0 0 0 1 15 4.57

Arrieta pitched to 1 batter in the 7th.

Duensing pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Ziegler 1-0, McGowan 2-2, Duensing 1-1, Strop 1-0. WP_Locke 3.

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Quinn Wolcott; Second, Scott Barry; Third, Brian O’Nora.

T_3:01. A_34,082 (41,072).