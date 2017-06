Cubs 7, Rockies 5

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 4 2 1 0 0 1 .337 LeMahieu 2b 4 1 2 2 1 0 .281 Gonzalez rf 3 0 0 0 0 1 .223 Lyles p 0 0 0 0 0 0 .500 Amarista rf 2 0 0 0 0 0 .320 Reynolds 1b 3 0 2 1 1 0 .314 Desmond lf 4 0 2 2 0 0 .283 Story ss 4 0 0 0 0 1 .203 Valaika 3b 4 0 0 0 0 1 .212 Wolters c 4 1 1 0 0 1 .302 Senzatela p 1 0 0 0 0 1 .167 a-Tapia ph-rf 1 1 0 0 1 0 .105 Dunn p 0 0 0 0 0 0 — Qualls p 0 0 0 0 0 0 — d-Arenado ph 1 0 0 0 0 1 .286 Totals 35 5 8 5 3 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Jay cf-lf 5 1 2 0 0 2 .298 Bryant 3b 3 1 1 0 1 2 .268 Rizzo 1b 4 1 1 1 0 0 .247 Zobrist lf 4 1 2 3 0 0 .228 Almora cf 0 0 0 0 0 0 .270 Heyward rf 4 0 1 0 0 0 .257 Baez 2b 3 0 0 0 1 1 .250 Montero c 4 1 2 1 0 0 .300 Russell ss 4 1 2 1 0 2 .213 Arrieta p 2 0 0 0 0 2 .107 Edwards p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Schwarber ph 1 1 1 1 0 0 .171 Uehara p 0 0 0 0 0 0 — c-Happ ph 1 0 0 0 0 0 .207 Davis p 0 0 0 0 0 0 — Totals 35 7 12 7 2 9

Colorado 000 040 001—5 8 0 Chicago 400 002 01x—7 12 0

a-walked for Senzatela in the 5th. b-homered for Edwards in the 6th. c-flied out for Uehara in the 8th. d-struck out for Qualls in the 9th.

LOB_Colorado 7, Chicago 6. 2B_Reynolds (9), Wolters (6), Jay (7), Rizzo (11), Montero (3). HR_Zobrist (7), off Senzatela; Russell (4), off Lyles; Schwarber (11), off Lyles; Montero (4), off Qualls. RBIs_LeMahieu 2 (30), Reynolds (54), Desmond 2 (19), Rizzo (37), Zobrist 3 (21), Montero (8), Russell (20), Schwarber (26). SB_Desmond (5).

Runners left in scoring position_Colorado 5 (Desmond, Valaika 3, Amarista); Chicago 3 (Bryant 2, Russell). RISP_Colorado 4 for 11; Chicago 3 for 8.

Runners moved up_Montero. GIDP_Heyward.

DP_Colorado 1 (LeMahieu, Story, Reynolds).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela 4 7 4 4 2 6 94 3.84 Lyles, L, 0-2 1 2-3 2 2 2 0 0 29 6.67 Dunn 1 2 0 0 0 1 18 4.71 Qualls 1 1-3 1 1 1 0 2 20 4.11 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Arrieta 4 1-3 5 4 4 3 3 82 4.68 Edwards, W, 2-0 1 2-3 1 0 0 0 2 27 1.07 Uehara, H, 8 2 0 0 0 0 0 19 2.82 Davis, S, 13-13 1 2 1 1 0 2 25 1.21

Inherited runners-scored_Qualls 1-0, Edwards 3-2. HBP_Arrieta (Blackmon).

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Jerry Layne; Second, Dan Bellino; Third, Mike Estabrook.

T_3:21. A_41,116 (41,072).