Diamondbacks 3, Marlins 2

By The Associated Press

Arizona Miami ab r h bi ab r h bi G.Blnco cf 2 0 0 0 D.Grdon 2b 3 1 1 0 Fuentes cf 1 0 0 0 Stanton rf 4 0 1 1 Ahmed ss 4 0 3 2 Yelich cf 3 0 0 0 Gldschm 1b 3 0 1 1 Ozuna lf 4 0 0 0 Owings rf 4 0 0 0 Bour 1b 4 0 1 0 Tomas lf 4 0 0 0 Ralmuto c 4 0 1 0 Chafin p 0 0 0 0 Detrich 3b 3 0 0 0 Bradley p 0 0 0 0 Riddle ss 3 1 1 0 Rodney p 0 0 0 0 Locke p 2 0 0 0 Drury 2b 4 0 1 0 Phelps p 0 0 0 0 Lamb 3b 4 0 0 0 Brrclgh p 0 0 0 0 Mathis c 2 0 0 0 Ziegler p 0 0 0 0 Hrrmann ph-c 1 1 0 0 T.Moore ph 1 0 0 0 Greinke p 2 1 1 0 J.Grcia p 0 0 0 0 Dscalso ph 0 1 0 0 D.Prlta lf 1 0 0 0 Totals 32 3 6 3 Totals 31 2 5 1

Arizona 000 001 020—3 Miami 002 000 000—2

E_Stanton (3), Owings (8). DP_Arizona 1. LOB_Arizona 6, Miami 5. 2B_Riddle (7). 3B_Ahmed (1). SB_Herrmann (1), D.Gordon (17), Bour (1). S_Fuentes (1).

IP H R ER BB SO Arizona Greinke W,7-3 7 4 2 1 2 8 Chafin H,4 1-3 1 0 0 0 0 Bradley H,8 2-3 0 0 0 1 2 Rodney S,14-17 1 0 0 0 0 2 Miami Locke 5 2-3 3 1 1 0 7 Phelps H,5 1 1-3 1 0 0 0 3 Barraclough L,1-1 0 0 2 2 2 0 Ziegler BS,3 1 1 0 0 1 0 Garcia 1 1 0 0 0 2

Barraclough pitched to 2 batters in the 8th

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Adam Hamari; Second, Bill Miller; Third, Kerwin Danley.

Advertisement

T_3:00. A_16,433 (36,742).