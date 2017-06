French Open Multiple Champions

By The Associated Press

Men

10 — Rafael Nadal (2005-08, 2010-14, 2017)

6 — Bjorn Borg (1974-75, 1978-81)

4 — Henri Cochet (1926, 1928, 1930, 1932)

3 — Rene Lacoste (1925, 1927, 1929); Mats Wilander (1982, 1985, 1988); Ivan Lendl (1984, 1986-87); Gustavo Kuerten (1997, 2000-01)

2 — Gottfried von Cramm (1934, 1936); Frank A. Parker (1948-49); Jaroslav Drobny (1951-52); Ken Rosewall (1953, 1968); Tony Trabert (1954-55); Nicola Pietrangeli (1959-60); Manuel Santana (1961, 1964); Rod Laver (1962, 1969); Roy Emerson (1963, 1967); Jan Kodes (1970-71); Jim Courier (1991-92); Sergi Bruguera (1993-94)

Women

7 — Chris Evert Lloyd (1974-75, 1979-80, 1983, 1985-86)

6 — Steffi Graf (1987-1988, 1993, 1995-96, 1999)

5 — Margaret Smith Court (1962, 1964, 1969-70, 1973)

4 — Helen Wills Moody (1928-30, 1932); Justine Henin-Hardenne (2003, 2005-07)

3 — Hilda Sperling (1935-37); Monica Seles (1990-1992); Arantxa Sanchez Vicario (1989, 1994, 1998); Serena Williams (2002, 2013, 2015)

2 — Suzanne Lenglen (1925-26); Margaret C. Scriven (1933-34); Margaret Osborne duPont (1946, 1949); Doris Hart (1950, 1952); Maureen Connolly (1953-54); Lesley Turner (1963, 1965); Martina Navratilova (1982, 1984); Maria Sharapova (2012, 2014)

NOTE: Prior to 1925, the French Open was restricted to French players.