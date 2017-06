French Open Results

By The Associated Press

Sunday At Stade Roland Garros Paris Purse: $40.3 million (Grand Slam) Surface: Clay-Outdoor Singles Men Third Round

Kei Nishikori (8), Japan, def. Chung Hyeon, South Korea, 7-5, 6-4, 6-7 (4), 0-6, 6-4.

Karen Khachanov, Russia, def. John Isner (21), United States, 7-6 (1), 6-3, 6-7 (5), 7-6 (3).

Gael Monfils (15), France, def. Richard Gasquet (24), France, 7-6 (5), 5-7, 4-3, retired.

Fourth Round

Rafael Nadal (4), Spain, def. Roberto Bautista Agut (17), Spain, 6-1, 6-2, 6-2.

Pablo Carreno Busta (20), Spain, def. Milos Raonic (5), Canada, 4-6, 7-6 (2), 6-7 (6), 6-4, 8-6.

Dominic Thiem (6), Austria, def. Horacio Zeballos, Argentina, 6-1, 6-3, 6-1.

Novak Djokovic (2), Serbia, def. Albert Ramos-Vinolas (19), Spain, 7-6 (5), 6-1, 6-3.

Women Third Round

Elina Svitolina (5), Ukraine, def. Magda Linette, Poland, 6-4, 7-5.

Karolina Pliskova (2), Czech Republic, def. Carina Witthoeft, Germany, 7-5, 6-1.

Veronica Cepede Royg, Paraguay, def. Mariana Duque-Marino, Colombia, 3-6, 7-6 (2), 6-3.

Petra Martic, Croatia, def. Anastasija Sevastova (17), Latvia, 6-1, 6-1.

Fourth Round

Caroline Wozniacki (11), Denmark, def. Svetlana Kuznetsova (8), Russia, 6-1, 4-6, 6-2.

Jelena Ostapenko, Latvia, def. Sam Stosur (23), Australia, 2-6, 6-2, 6-4.

Kristina Mladenovic (13), France, def. Garbine Muguruza (4), Spain, 6-1, 3-6, 6-3.

Timea Bacsinszky (30), Switzerland, def. Venus Williams (10), United States, 5-7, 6-2, 6-1.

Doubles Men Third Round

Ryan Harrison, United States, and Michael Venus, New Zealand, def. Purav Raja and Divij Sharan, India, 4-6, 7-6 (5), 6-2.

Fernando Verdasco, Spain, and Nenad Zimonjic, Serbia, def. Sam Groth, Australia, and Robert Lindstedt, Sweden, 6-2, 6-4.

Jamie Murray, Britain, and Bruno Soares (5), Brazil, def. Rohan Bopanna, India, and Pablo Cuevas (9), Uruguay, 7-6 (5), 6-2.

Women Second Round

Bethanie Mattek-Sands, United States, and Lucie Safarova (1), Czech Republic, def. Aleksandra Krunic, Serbia, and Ajla Tomljanovic, Australia, 6-7 (3), 6-4, 6-4.

Svetlana Kuznetsova, Russia, and Kristina Mladenovic (14), France, def. Jana Cepelova, Slovakia, and Hsieh Su-wei, Taiwan, 6-3, 6-2.

Third Round

Kirsten Flipkens, Belgium, and Francesca Schiavone, Italy, def. Nao Hibino, Japan, and Alicja Rosolska, Poland, 6-3, 6-2.

Irina-Camelia Begu, Romania, and Zheng Saisai, China, def. Duan Ying-Ying and Peng Shuai, China, 6-4, 6-2.

Chan Yung-jan, Taiwan, and Martina Hingis (3), Switzerland, def. Kiki Bertens, Netherlands, and Johanna Larsson (13), Sweden, 6-2, 6-0.

Raluca Olaru, Romania, and Olga Savchuk, Ukraine, def. Gabriela Dabrowski, Canada, and Xu Yifan (9), China, 6-3, 3-6, 6-2.

Mixed Second Round

Casey Dellacqua, Australia, and Rajeev Ram, United States, def. Chan Hao-ching, Taiwan, and Jean-Julien Rojer (6), Netherlands, 6-3, 3-6, 10-6.

Sania Mirza, India, and Ivan Dodig (2), Croatia, def. Elina Svitolina, Ukraine, and Artem Sitak, New Zealand, 6-2, 6-4.

Lucie Hradecka, Czech Republic, and Marcin Matkowski, Poland, def. Katarina Srebotnik, Slovenia, and Raven Klaasen (4), South Africa, 6-2, 6-2.

Maria Jose Martinez Sanchez, Spain, and Marcelo Demoliner, Brazil, def. Abigail Spears, United States, and Juan Sebastian Cabal, Colombia, 6-4, 3-6, 15-13.

Andrea Hlavackova, Czech Republic, and Edouard Roger-Vasselin (3), France, def. Pauline Parmentier and Mathias Bourgue, France, 6-2, 6-4.

Andreja Klepac, Slovenia, and Dominic Inglot, Britain, def. Alicja Rosolska, Poland, and Michael Venus, New Zealand, 6-7 (2), 7-5, 11-9.

Gabriela Dabrowski, Canada, and Rohan Bopanna (7), India, def. Chloe Paquet and Benoit Paire, France, 6-3, 6-2.

Junior Singles Boys First Round

Brian Cernoch, United States, def. Alen Avidzba, Russia, 5-3, retired.

Simon Carr, Ireland, def. Vasil Kirkov, United States, 0-6, 7-6 (4), 6-2.

Michael Vrbensky, Czech Republic, def. Nikita Mashtakov, Ukraine, 6-3, 6-2.

Blake Ellis, Australia, def. Sebastian Baez (13), Argentina, 6-0, 6-3.

Zsombor Piros (4), Hungary, def. Maxence Broville, France, 4-6, 6-2, 6-4.

Danny Thomas, United States, def. Hsu Yu-hsiou (5), Taiwan, 6-1, 6-4.

Duarte Vale (16), Portugal, def. Patrick Kypson, United States, 6-2, 0-6, 6-3.

Matteo Martineau, France, def. Juan Pablo Grassi Mazzuchi (15), Argentina, 6-4, 6-2.

Jurij Rodionov (12), Austria, def. Nikolay Vylegzhanin, Russia, 6-4, 6-2.

Sebastian Korda, United States, def. Marko Miladinovic (6), Serbia, 6-3, 5-7, 6-1.

Clement Tabur, France, def. Abhimanyu Vannemreddy, India, 6-0, 6-1.

Alexei Popyrin (3), Australia, def. Matias Soto, Chile, 6-1, 6-3.

Park Uisung, South Korea, def. Dan Added, France, 7-6 (6), 6-2.

Sam Riffice, United States, def. Thiago Tirante, Argentina, 6-7 (4), 6-2, 6-1.

Ondrej Styler, Czech Republic, def. Valentin Royer, France, 5-7, 6-3, 6-3.

Constantin Bittoun Kouzmine, France, def. Tomas Machac, Czech Republic, 6-3, 1-6, 6-4.

Bertus Kruger, South Africa, def. Alan Rubio, Mexico, 6-3, 6-3.

Thiago Seyboth Wild, Brazil, def. Rayane Roumane, France, 1-6, 6-3, 6-4.

Nicola Kuhn (11), Spain, def. Marvin Moeller, Germany, 7-5, 6-1.

Oliver Crawford (10), United States, def. Benjamin Sigouin, Canada, 6-3, 4-6, 7-6 (5).

Gianni Ross, United States, def. Francesco Forti, Italy, 6-1, 6-4.

Mohamed Ali Bellalouna, Tunisia, def. Olukayode Alafia Damina Ayeni, United States, 6-2, 6-2.

Tseng Chun-hsin, Taiwan, def. Artem Dubrivnyy, Russia, 6-2, 6-4.

Alejandro Davidovich Fokina, Spain, def. Rudolf Molleker (14), Germany, 6-4, 7-6 (4).

Girls First Round

Hailey Baptiste, United States, def. Chen Pei-hsuan, Taiwan, 7-6 (5), 7-6 (5).

Elena Rybakina (11), Russia, def. Anri Nagata, Japan, 7-5, 6-1.

Paula Arias Manjon, Spain, def. Carson Branstine (8), Canada, 3-6, 6-3, 6-1.

Whitney Osuigwe (7), United States, def. Simona Waltert, Switzerland, 6-7 (5), 6-2, 6-1.

Varvara Gracheva, Russia, def. Sofia Sewing, United States, 7-6 (6), 6-4.

Wang Xin Yu, China, def. Olga Danilovic (9), Serbia, 6-3, 6-2.

Lara Schmidt, Germany, def. Diane Parry, France, 6-3, 7-6 (5).

Giulia Morlet, France, def. Maria Jose Portillo Ramirez, Mexico, 6-4, 6-1.

Thaisa Pedretti, Brazil, def. Katarina Zavatska (14), Ukraine, 6-1, 6-4.

Daniela Vismane, Latvia, def. Zeel Desai, India, 6-0, 6-2.

Olesya Pervushina (12), Russia, def. Jule Niemeier, Germany, 7-6 (0), 5-7, 6-2.

Sofya Lansere, Russia, def. Fernanda Labrana, Chile, 6-4, 6-1.

Amina Anshba, Russia, def. Maria Lourdes Carle, Argentina, 6-3, 6-3.

Bianca Andreescu (3), Canada, def. Loudmilla Bencheikh, France, 6-1, 6-2.

Marta Kostyuk (4), Ukraine, def. Mylene Halemai, France, 6-3, 6-2.

Barbora Matusova, Slovakia, def. Ekaterina Vishnevskaya, Russia, 6-1, 6-4.

Marta Paigina, Russia, def. Emeline Dartron, France, 7-6 (4), 6-0.

Emily Appleton (13), Britain, def. Denisa Hindova, Czech Republic, 6-1, 7-5.

Maria Camila Osorio Serrano (15), Colombia, def. Ayumi Miyamoto, Japan, 3-6, 6-4, 6-3.

Iga Swiatek (5), Poland, def. Liang En-shuo, Taiwan, 6-1, 6-2.

Claire Liu (6), United States, def. Kamilla Rakhimova, Russia, 6-0, 6-1.

Wang Xiyu, China, def. Ellie Douglas, United States, 4-6, 6-3, 7-5.

Amanda Anisimova (2), United States, def. Clara Burel, France, 6-1, 7-5.

Tatiana Pieri, Italy, def. Taylor Johnson (10), United States, 2-6, 6-3, 6-2.