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LPGA Tour – LPGA Classic Par Scores

By The Associated Press June 4, 2017 8:14 pm 2 min read
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Sunday
At Stockton Seaview Hotel GC, Bay Course
Galloway, N.J.
Purse: $1.5 million
Yardage: 6,217; Par 71
Final
In-Kyung Kim, $225,000 66-67-69—202 -11
Anna Nordqvist, $137,536 64-71-69—204 -9
Michelle Wie, $72,476 71-70-65—206 -7
Jenny Shin, $72,476 65-72-69—206 -7
Jacqui Concolino, $72,476 70-66-70—206 -7
Jeong Eun Lee, $72,476 65-70-71—206 -7
Jaye Marie Green , $34,412 71-70-66—207 -6
Gaby Lopez, $34,412 69-71-67—207 -6
Mo Martin, $34,412 68-70-69—207 -6
Moriya Jutanugarn, $34,412 65-70-72—207 -6
Paula Creamer, $34,412 66-67-74—207 -6
Sung Hyun Park, $23,342 73-70-65—208 -5
Brittany Lincicome, $23,342 73-68-67—208 -5
Gerina Piller, $23,342 68-71-69—208 -5
Simin Feng, $23,342 67-71-70—208 -5
Jennifer Song, $23,342 65-71-72—208 -5
Becky Morgan, $16,792 74-70-65—209 -4
Emily K. Pedersen, $16,792 74-69-66—209 -4
Karine Icher, $16,792 72-69-68—209 -4
Mirim Lee, $16,792 72-69-68—209 -4
Sherman Santiwiwatthanaphong, $16,792 71-70-68—209 -4
Karrie Webb, $16,792 70-68-71—209 -4
Inbee Park, $16,792 68-70-71—209 -4
Morgan Pressel, $16,792 67-71-71—209 -4
Sandra Gal, $16,792 68-69-72—209 -4
Madelene Sagstrom, $12,575 71-74-65—210 -3
Brianna Do, $12,575 70-70-70—210 -3
Brittany Lang, $12,575 70-69-71—210 -3
Pornanong Phatlum, $12,575 66-73-71—210 -3
Pernilla Lindberg, $12,575 71-66-73—210 -3
Bronte Law, $12,575 69-68-73—210 -3
Cydney Clanton, $10,259 75-69-67—211 -2
Vicky Hurst, $10,259 70-69-72—211 -2
Perrine Delacour, $10,259 67-72-72—211 -2
Stacy Lewis, $10,259 67-72-72—211 -2
Candie Kung, $7,733 73-70-69—212 -1
Cindy LaCrosse, $7,733 73-70-69—212 -1
Kim Kaufman, $7,733 71-72-69—212 -1
Sakura Yokomine, $7,733 71-72-69—212 -1
Beatriz Recari, $7,733 70-73-69—212 -1
Mina Harigae, $7,733 75-67-70—212 -1
Brittany Altomare, $7,733 69-73-70—212 -1
Catriona Matthew , $7,733 70-70-72—212 -1
Azahara Munoz, $7,733 70-67-75—212 -1
Brooke M. Henderson, $7,733 68-69-75—212 -1
Kris Tamulis, $5,622 71-74-68—213 E
Juli Inkster, $5,622 71-73-69—213 E
Angela Stanford, $5,622 75-67-71—213 E
Ally McDonald, $5,622 74-68-71—213 E
Eun-Hee Ji, $5,622 68-73-72—213 E
Su Oh, $5,622 69-71-73—213 E
Nontaya Srisawang, $4,819 71-70-73—214 +1
Laura Gonzalez Escallon, $4,819 67-73-74—214 +1
Haru Nomura, $4,819 72-67-75—214 +1
Lee-Anne Pace, $4,217 71-74-70—215 +2
Jodi Ewart Shadoff, $4,217 73-71-71—215 +2
Ayako Uehara, $4,217 73-71-71—215 +2
Mariajo Uribe, $4,217 69-75-71—215 +2
Amy Yang, $4,217 70-73-72—215 +2
Karen Chung, $3,690 71-74-71—216 +3
Alison Lee, $3,690 68-75-73—216 +3
Cristie Kerr, $3,690 71-69-76—216 +3
Wei-Ling Hsu, $3,351 72-73-72—217 +4
Holly Clyburn, $3,351 74-70-73—217 +4
Lee Lopez, $3,351 71-73-73—217 +4
Lindy Duncan, $3,351 72-69-76—217 +4
Kelly W Shon, $3,351 71-70-76—217 +4
Laura Davies, $3,351 69-71-77—217 +4
Min Lee, $3,050 69-76-73—218 +5
Joanna Klatten, $3,050 70-72-76—218 +5
Danielle Kang, $2,937 72-72-75—219 +6
Demi Runas, $2,937 72-72-75—219 +6
Christina Kim, $2,937 70-74-75—219 +6
Jackie Stoelting, $2,861 72-73-75—220 +7
Yani Tseng, $2,827 74-71-77—222 +9
Wichanee Meechai, $2,791 70-75-80—225 +12
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THRIFT SAVINGS PLAN TICKER

Jun 02, 2017 Close Change YTD
L Income 18.9816 0.0275 2.80%
L 2020 25.7437 0.0680 4.59%
L 2030 28.8357 0.1161 6.52%
L 2040 31.1263 0.1459 7.46%
L 2050 17.8873 0.0941 8.30%
G Fund 15.3373 0.0009 0.98%
F Fund 17.9321 0.0503 2.57%
C Fund 33.9325 0.1257 8.67%
S Fund 43.9355 0.1937 4.96%
I Fund 28.5205 0.3243 14.31%
Closing price updated at approx 6pm EST. each business day. More at tsp.gov.