LPGA Tour – LPGA Classic Scores

|Sunday
|At Stockton Seaview Hotel GC, Bay Course
|Galloway, N.J.
|Purse: $1.5 million
|Yardage: 6,217; Par 71
|Final
|In-Kyung Kim, $225,000
|66-67-69—202
|Anna Nordqvist, $137,536
|64-71-69—204
|Michelle Wie, $72,476
|71-70-65—206
|Jenny Shin, $72,476
|65-72-69—206
|Jacqui Concolino, $72,476
|70-66-70—206
|Jeong Eun Lee, $72,476
|65-70-71—206
|Jaye Marie Green , $34,412
|71-70-66—207
|Gaby Lopez, $34,412
|69-71-67—207
|Mo Martin, $34,412
|68-70-69—207
|Moriya Jutanugarn, $34,412
|65-70-72—207
|Paula Creamer, $34,412
|66-67-74—207
|Sung Hyun Park, $23,342
|73-70-65—208
|Brittany Lincicome, $23,342
|73-68-67—208
|Gerina Piller, $23,342
|68-71-69—208
|Simin Feng, $23,342
|67-71-70—208
|Jennifer Song, $23,342
|65-71-72—208
|Becky Morgan, $16,792
|74-70-65—209
|Emily K. Pedersen, $16,792
|74-69-66—209
|Karine Icher, $16,792
|72-69-68—209
|Mirim Lee, $16,792
|72-69-68—209
|Sherman Santiwiwatthanaphong, $16,792
|71-70-68—209
|Karrie Webb, $16,792
|70-68-71—209
|Inbee Park, $16,792
|68-70-71—209
|Morgan Pressel, $16,792
|67-71-71—209
|Sandra Gal, $16,792
|68-69-72—209
|Madelene Sagstrom, $12,575
|71-74-65—210
|Brianna Do, $12,575
|70-70-70—210
|Brittany Lang, $12,575
|70-69-71—210
|Pornanong Phatlum, $12,575
|66-73-71—210
|Pernilla Lindberg, $12,575
|71-66-73—210
|Bronte Law, $12,575
|69-68-73—210
|Cydney Clanton, $10,259
|75-69-67—211
|Vicky Hurst, $10,259
|70-69-72—211
|Perrine Delacour, $10,259
|67-72-72—211
|Stacy Lewis, $10,259
|67-72-72—211
|Candie Kung, $7,733
|73-70-69—212
|Cindy LaCrosse, $7,733
|73-70-69—212
|Kim Kaufman, $7,733
|71-72-69—212
|Sakura Yokomine, $7,733
|71-72-69—212
|Beatriz Recari, $7,733
|70-73-69—212
|Mina Harigae, $7,733
|75-67-70—212
|Brittany Altomare, $7,733
|69-73-70—212
|Catriona Matthew , $7,733
|70-70-72—212
|Azahara Munoz, $7,733
|70-67-75—212
|Brooke M. Henderson, $7,733
|68-69-75—212
|Kris Tamulis, $5,622
|71-74-68—213
|Juli Inkster, $5,622
|71-73-69—213
|Angela Stanford, $5,622
|75-67-71—213
|Ally McDonald, $5,622
|74-68-71—213
|Eun-Hee Ji, $5,622
|68-73-72—213
|Su Oh, $5,622
|69-71-73—213
|Nontaya Srisawang, $4,819
|71-70-73—214
|Laura Gonzalez Escallon, $4,819
|67-73-74—214
|Haru Nomura, $4,819
|72-67-75—214
|Lee-Anne Pace, $4,217
|71-74-70—215
|Jodi Ewart Shadoff, $4,217
|73-71-71—215
|Ayako Uehara, $4,217
|73-71-71—215
|Mariajo Uribe, $4,217
|69-75-71—215
|Amy Yang, $4,217
|70-73-72—215
|Karen Chung, $3,690
|71-74-71—216
|Alison Lee, $3,690
|68-75-73—216
|Cristie Kerr, $3,690
|71-69-76—216
|Wei-Ling Hsu, $3,351
|72-73-72—217
|Holly Clyburn, $3,351
|74-70-73—217
|Lee Lopez, $3,351
|71-73-73—217
|Lindy Duncan, $3,351
|72-69-76—217
|Kelly W Shon, $3,351
|71-70-76—217
|Laura Davies, $3,351
|69-71-77—217
|Min Lee, $3,050
|69-76-73—218
|Joanna Klatten, $3,050
|70-72-76—218
|Danielle Kang, $2,937
|72-72-75—219
|Demi Runas, $2,937
|72-72-75—219
|Christina Kim, $2,937
|70-74-75—219
|Jackie Stoelting, $2,861
|72-73-75—220
|Yani Tseng, $2,827
|74-71-77—222
|Wichanee Meechai, $2,791
|70-75-80—225