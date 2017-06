Mariners 4, Blue Jays 2

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Pillar cf 5 0 1 0 0 1 .268 Donaldson 3b 4 0 2 0 0 0 .311 Bautista rf 3 1 2 1 1 0 .234 Morales dh 4 0 1 0 0 2 .253 Smoak 1b 3 0 1 0 1 1 .291 Tulowitzki ss 4 0 1 0 0 2 .250 Martin c 3 1 0 0 1 2 .223 Carrera lf 4 0 2 0 0 1 .295 Goins 2b 4 0 0 1 0 2 .000 Totals 34 2 10 2 3 11

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Gamel rf 4 0 2 1 0 0 .317 Heredia lf 4 1 0 0 0 2 .277 Cano 2b 4 1 1 0 0 1 .281 Cruz dh 3 0 0 0 1 0 .295 1-Powell pr-dh 0 0 0 0 0 0 .179 Seager 3b 3 1 1 1 1 0 .265 Valencia 1b 4 0 1 1 0 2 .273 Zunino c 2 0 0 0 1 1 .220 Dyson cf 3 1 2 1 0 0 .235 Motter ss 3 0 0 0 0 0 .213 Totals 30 4 7 4 3 6

Toronto 011 000 000—2 10 0 Seattle 001 000 21x—4 7 0

1-ran for Cruz in the 8th.

LOB_Toronto 8, Seattle 5. 2B_Donaldson (6), Gamel (8), Cano (11). HR_Bautista (11), off Gaviglio. RBIs_Bautista (29), Goins (), Gamel (18), Seager (34), Valencia (30), Dyson (18). SB_Seager (1), Dyson (15).

Runners left in scoring position_Toronto 3 (Tulowitzki 2, Martin); Seattle 3 (Valencia 2, Motter). RISP_Toronto 1 for 4; Seattle 4 for 9.

Advertisement

Runners moved up_Cano. GIDP_Pillar, Martin.

DP_Seattle 2 (Seager, Cano, Valencia), (Seager, Cano, Valencia).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Biagini, L, 1-5 7 5 3 3 2 5 98 3.38 Loup 2-3 2 1 1 1 0 13 2.45 Leone 1-3 0 0 0 0 1 6 3.81 Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Gaviglio 6 6 2 1 3 5 102 2.79 Cloyd, W, 1-0 1 2 0 0 0 1 14 0.00 Vincent, H, 5 1 2 0 0 0 3 23 2.10 Diaz, S, 10-12 1 0 0 0 0 2 12 3.70

Inherited runners-scored_Leone 2-0. WP_Biagini. PB_Zunino (4).

Umpires_Home, James Hoye; First, Jeff Kellogg; Second, Clint Fagan; Third, Tim Timmons.

T_2:53. A_33,518 (47,476).