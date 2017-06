Mariners 7, Rangers 3

By The Associated Press

Seattle Texas ab r h bi ab r h bi Gamel lf 4 1 2 0 Choo rf 3 0 1 0 Heredia lf 0 0 0 0 Andrus ss 3 0 0 0 Haniger rf 4 1 0 0 Mazara lf 4 0 0 0 Cano 2b 4 1 2 0 Beltre dh 4 0 1 0 Cruz dh 5 1 1 0 Odor 2b 3 1 1 0 K.Sager 3b 5 2 3 3 C.Gomez cf 4 1 1 2 Vlencia 1b 4 1 1 2 Gallo 1b-3b 4 0 0 0 J.Dyson cf 4 0 1 0 Chrinos c 2 1 0 0 C.Ruiz c 3 0 1 0 Kozma 3b 2 0 0 0 T.Smith ss 3 0 0 0 Napoli ph-1b 1 0 0 0 Totals 36 7 11 5 Totals 30 3 4 2

Seattle 401 000 020—7 Texas 020 000 100—3

E_Andrus (11). DP_Seattle 1. LOB_Seattle 7, Texas 6. 2B_Cruz (13), K.Seager 3 (16). HR_Valencia (7), C.Gomez (6). SB_Cano (1), J.Dyson (17). CS_Valencia (2).

IP H R ER BB SO Seattle Bergman W,4-4 5 2-3 4 2 2 2 1 Rzepczynski H,8 1-3 0 0 0 0 0 Cishek H,3 2-3 0 1 1 1 1 Pazos 0 0 0 0 1 0 Vincent H,7 1 1-3 0 0 0 1 1 Diaz 1 0 0 0 0 2 Texas Darvish L,6-5 5 8 5 5 1 6 Jeffress 2 1 0 0 0 1 Alvarez 2-3 1 2 1 2 1 Kela 1-3 0 0 0 0 1 Bush 1-3 0 0 0 0 1 Frieri 2-3 1 0 0 0 0

Pazos pitched to 1 batter in the 7th

HBP_by Darvish (Smith), by Cishek (Chirinos), by Bush (Heredia). WP_Pazos, Alvarez.

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Andy Fletcher; Second, Alan Porter; Third, Joe West.

T_3:43. A_31,552 (48,114).