Marlins 6, Cubs 5

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Gordon 2b 5 2 2 0 0 2 .278 Stanton rf 4 0 0 0 0 3 .284 Yelich cf 2 0 0 1 1 0 .259 Ozuna lf 4 1 1 1 0 1 .323 Realmuto c 4 1 1 1 0 0 .288 Dietrich 3b-1b 4 1 1 0 0 0 .214 Moore 1b 4 1 2 0 0 1 .205 Ramos p 0 0 0 0 0 0 — Riddle ss 4 0 2 2 0 1 .272 Urena p 1 0 0 0 0 1 .071 Garcia p 0 0 0 0 0 0 — Ziegler p 0 0 0 0 0 0 — c-Suzuki ph 1 0 0 0 0 1 .178 Phelps p 0 0 0 0 0 0 .000 Wittgren p 0 0 0 0 0 0 .000 Colon 3b 1 0 0 0 0 1 .171 Totals 34 6 9 5 1 11

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Happ cf-2b 4 2 1 1 1 2 .236 Bryant 3b 4 0 0 0 1 0 .268 Rizzo 1b-2b-1b-2b-1b 3 0 2 2 2 0 .242 Zobrist 2b-1b-2b-1b-2b-ss 4 0 0 0 1 1 .228 Heyward rf 5 0 1 0 0 0 .262 Contreras c 2 0 0 0 0 1 .248 a-Montero ph-c 1 0 0 0 0 1 .301 Baez ss 3 0 0 0 0 2 .261 Duensing p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Almora ph 1 0 0 0 0 0 .273 Edwards p 0 0 0 0 0 0 .000 Lackey p 2 0 0 0 0 2 .174 b-Jay ph-cf 2 1 1 0 0 0 .299 Schwarber lf 4 2 3 2 0 0 .175 Totals 35 5 8 5 5 9

Miami 100 310 100—6 9 0 Chicago 002 010 110—5 8 0

a-hit by pitch for Contreras in the 6th. b-grounded out for Lackey in the 6th. c-struck out for Ziegler in the 7th. d-grounded out for Duensing in the 8th.

LOB_Miami 5, Chicago 9. 2B_Moore (2), Rizzo (10), Schwarber 2 (9). 3B_Gordon (4). HR_Realmuto (5), off Lackey; Ozuna (15), off Lackey; Happ (5), off Urena; Schwarber (10), off Phelps. RBIs_Yelich (26), Ozuna (41), Realmuto (22), Riddle 2 (20), Happ (10), Rizzo 2 (36), Schwarber 2 (25). SB_Gordon (19), Yelich (6). SF_Yelich. S_Urena.

Runners left in scoring position_Miami 2 (Yelich, Ozuna); Chicago 4 (Happ, Zobrist, Heyward, Jay). RISP_Miami 1 for 6; Chicago 1 for 7.

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Urena, W, 4-2 5 3 3 3 3 5 87 3.96 Garcia, H, 5 1-3 1 0 0 0 0 10 4.15 Ziegler, H, 6 2-3 0 0 0 0 1 6 5.84 Phelps, H, 8 1 2 1 1 1 1 26 3.00 Wittgren, H, 4 2-3 2 1 1 0 1 16 3.18 Ramos, S, 9-9 1 1-3 0 0 0 1 1 17 3.92 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lackey, L, 4-6 6 7 5 5 0 6 94 5.12 Duensing 2 2 1 1 1 3 41 3.16 Edwards 1 0 0 0 0 2 17 0.79

Inherited runners-scored_Ziegler 1-0, Ramos 1-0. HBP_Lackey (Stanton), Ziegler (Montero). WP_Duensing.

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Scott Barry; Second, Brian O’Nora; Third, Paul Emmel.

T_3:06. A_37,294 (41,072).