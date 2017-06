Nationals 6, Orioles 1

By The Associated Press

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Smith rf 4 0 1 0 0 1 .263 Schoop 2b 4 0 0 0 0 2 .286 Trumbo 1b 4 1 2 0 0 1 .268 Davis 3b 4 0 0 0 0 2 .228 Mancini lf 3 0 0 0 0 2 .290 Rickard cf 3 0 1 1 0 2 .267 Joseph c 3 0 0 0 0 2 .255 Hardy ss 3 0 0 0 0 1 .202 Asher p 1 0 0 0 0 0 .000 Jimenez p 1 0 0 0 0 1 .250 a-Kim ph 1 0 0 0 0 1 .265 Bleier p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 1 4 1 0 15

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 4 2 3 0 1 1 .270 Difo 2b 5 0 1 0 0 3 .188 Harper rf 4 1 3 1 1 1 .325 Lind 1b 4 1 1 1 0 1 .329 Wieters c 4 0 0 0 0 1 .265 Drew 3b 3 2 2 2 1 0 .240 Taylor cf 4 0 1 2 0 1 .252 Goodwin lf 3 0 0 0 1 1 .244 Ross p 3 0 0 0 0 2 .125 Perez p 0 0 0 0 0 0 — b-Raburn ph 1 0 0 0 0 0 .111 Treinen p 0 0 0 0 0 0 — Totals 35 6 11 6 4 11

Baltimore 000 000 100—1 4 1 Washington 410 010 00x—6 11 0

a-struck out for Jimenez in the 8th. b-grounded out for Perez in the 8th.

E_Trumbo (1). LOB_Baltimore 3, Washington 10. 2B_Trumbo (10), Harper (14), Taylor (8). HR_Drew (1), off Jimenez. RBIs_Rickard (7), Harper (46), Lind (21), Drew 2 (7), Taylor 2 (19). SB_Turner 3 (21), Harper (2), Taylor (4). SF_Lind.

Runners left in scoring position_Washington 7 (Lind 2, Wieters 3, Ross 2). RISP_Baltimore 1 for 3; Washington 4 for 13.

Runners moved up_Mancini, Wieters.

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Asher, L, 2-4 4 7 5 5 4 6 100 4.35 Jimenez 3 1 1 1 0 5 46 6.66 Bleier 1 3 0 0 0 0 14 2.16 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Ross, W, 3-2 7 1-3 4 1 1 0 12 93 6.16 Perez 2-3 0 0 0 0 1 12 4.38 Treinen 1 0 0 0 0 2 14 6.39

Umpires_Home, Scott Barry; First, Brian O’Nora; Second, Paul Emmel; Third, Quinn Wolcott.

T_2:56. A_37,833 (41,418).