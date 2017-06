Padres 6, Royals 3

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 4 0 0 0 0 1 .281 Bonifacio rf 4 0 0 0 0 2 .262 Cain cf 4 1 1 0 0 2 .261 Hosmer 1b 3 1 2 0 1 0 .309 Perez c 4 1 2 2 0 0 .273 Moustakas 3b 3 0 1 1 0 0 .272 Escobar ss 4 0 0 0 0 1 .178 Gordon lf 2 0 0 0 1 0 .172 Skoglund p 0 0 0 0 0 0 — Alexander p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Moss ph 1 0 0 0 0 1 .182 Strahm p 0 0 0 0 0 0 — Moylan p 0 0 0 0 0 0 — c-Cuthbert ph 1 0 1 0 0 0 .213 Young p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 3 7 3 2 8

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Pirela lf 2 0 1 0 2 1 .462 Hand p 0 0 0 0 0 0 — d-Cordero ph-cf 1 1 1 2 0 0 .343 Solarte 2b 2 0 1 1 2 0 .251 Myers 1b 4 1 1 0 1 3 .261 Renfroe rf 4 0 1 0 0 1 .237 Hedges c 4 0 1 1 0 3 .212 Cordoba cf-lf 4 0 1 0 0 2 .280 Spangenberg 3b 4 0 2 0 0 2 .248 Aybar ss 4 2 2 0 0 1 .206 Chacin p 1 0 1 1 0 0 .333 b-Szczur ph-cf 2 2 2 1 0 0 .215 Buchter p 0 0 0 0 0 0 — Maurer p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 6 14 6 5 13

Kansas City 000 020 001—3 7 0 San Diego 110 000 13x—6 14 0

a-struck out for Alexander in the 5th. b-homered for Chacin in the 7th. c-singled for Moylan in the 8th. d-doubled for Hand in the 8th.

LOB_Kansas City 4, San Diego 9. 2B_Aybar (7), Chacin (1), Szczur (4), Cordero (2). HR_Perez (12), off Chacin; Szczur (2), off Strahm. RBIs_Perez 2 (34), Moustakas (34), Solarte (30), Hedges (31), Chacin (3), Szczur (9), Cordero 2 (4). CS_Cordoba (2), Spangenberg (1). SF_Moustakas. S_Chacin.

Runners left in scoring position_San Diego 5 (Pirela, Myers, Hedges 2, Cordoba). RISP_Kansas City 1 for 2; San Diego 4 for 12.

Runners moved up_Renfroe. GIDP_Perez, Escobar, Solarte, Renfroe.

DP_Kansas City 2 (Escobar, Merrifield, Hosmer), (Moustakas, Merrifield, Hosmer); San Diego 2 (Aybar, Solarte, Myers), (Spangenberg, Solarte, Myers).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Skoglund 1 1-3 7 2 2 2 1 32 5.59 Alexander 2 2-3 1 0 0 0 4 28 1.53 Strahm, L, 1-3 2 1 1 1 3 3 49 4.50 Moylan 1 0 0 0 0 3 10 7.17 Young 1 5 3 3 0 2 27 6.67 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Chacin, W, 5-5 7 3 2 2 2 6 101 5.35 Hand, H, 8 1 1 0 0 0 2 15 2.12 Buchter 0 2 1 1 0 0 12 3.42 Maurer, S, 10-12 1 1 0 0 0 0 8 6.48

Strahm pitched to 3 batters in the 7th.

Buchter pitched to 2 batters in the 9th.

Inherited runners-scored_Alexander 3-0, Moylan 2-0, Maurer 2-1. HBP_Strahm (Solarte).

Umpires_Home, Dana DeMuth; First, Chris Guccione; Second, Carlos Torres; Third, Paul Nauert.

T_2:51. A_23,055 (42,302).