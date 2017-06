Pirates 3, Marlins 1

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Riddle ss 4 0 1 0 0 0 .269 Realmuto c 4 0 0 0 0 0 .294 Yelich cf 4 0 1 0 0 0 .264 Ozuna lf 4 0 0 0 0 1 .324 Dietrich 3b 3 0 0 0 0 2 .230 d-Telis ph 1 0 0 0 0 0 .167 Moore 1b 3 0 0 0 0 1 .254 Suzuki rf 3 1 1 1 0 0 .198 Colon 2b 2 0 0 0 0 0 .158 b-Gordon ph-2b 1 0 1 0 0 0 .279 Locke p 2 0 0 0 0 1 .000 Ziegler p 0 0 0 0 0 0 — Steckenrider p 0 0 0 0 0 0 — c-Stanton ph 1 0 0 0 0 1 .286 Barraclough p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 32 1 4 1 0 6

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier lf 4 0 1 0 0 0 .295 Harrison 2b-rf 3 0 1 0 1 0 .307 Osuna rf 4 1 2 0 0 1 .253 Rivero p 0 0 0 0 0 0 — Freese 3b 3 1 1 0 1 1 .267 Diaz c 4 1 2 2 0 1 .382 McCutchen cf 4 0 2 0 0 0 .251 Bell 1b 4 0 1 0 0 1 .231 Mercer ss 4 0 1 1 0 1 .271 Nova p 2 0 0 0 0 0 .038 a-Jaso ph 1 0 0 0 0 0 .240 Nicasio p 0 0 0 0 0 0 — Hudson p 0 0 0 0 0 0 — Moroff 2b 1 0 0 0 0 0 .118 Totals 34 3 11 3 2 5

Miami 000 000 010—1 4 1 Pittsburgh 200 001 00x—3 11 2

a-grounded out for Nova in the 6th. b-singled for Colon in the 8th. c-struck out for Steckenrider in the 8th. d-grounded out for Dietrich in the 9th.

E_Dietrich (5), Freese (6), Bell (3). LOB_Miami 4, Pittsburgh 9. 2B_Diaz (4). 3B_McCutchen (2). HR_Suzuki (2), off Hudson. RBIs_Suzuki (6), Diaz 2 (10), Mercer (24). SB_Frazier 2 (4), Harrison (6).

Runners left in scoring position_Miami 2 (Dietrich, Moore); Pittsburgh 6 (Osuna 2, McCutchen 3, Bell). RISP_Miami 0 for 4; Pittsburgh 3 for 9.

Runners moved up_Ozuna. GIDP_Jaso.

DP_Miami 1 (Moore, Realmuto).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Locke, L, 0-2 5 1-3 8 3 3 1 3 89 4.02 Ziegler 2-3 1 0 0 0 0 4 5.47 Steckenrider 1 2 0 0 1 1 15 0.00 Barraclough 1 0 0 0 0 1 11 3.62 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Nova, W, 6-4 6 1 0 0 0 4 77 2.83 Nicasio, H, 11 1 1 0 0 0 1 10 1.27 Hudson, H, 10 2-3 2 1 1 0 1 14 5.33 Rivero, S, 2-2 1 1-3 0 0 0 0 0 12 0.53

Inherited runners-scored_Ziegler 3-1, Rivero 1-0.

Umpires_Home, Jim Wolf; First, D.J. Reyburn; Second, Sam Holbrook; Third, Greg Gibson.

T_2:32. A_22,925 (38,362).