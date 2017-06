Pirates 4, Cubs 3

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Rizzo 1b 4 0 2 0 0 0 .256 Happ cf 4 0 1 0 0 1 .220 Bryant 3b 3 0 0 0 1 3 .264 Montero c 2 0 0 0 1 0 .282 b-Almora ph 1 0 0 0 0 0 .283 Strop p 0 0 0 0 0 0 — Russell ss 4 1 2 1 0 0 .220 Heyward rf 4 0 1 0 0 1 .260 Baez 2b 3 0 0 0 0 1 .236 Schwarber lf 2 1 0 0 1 0 .172 Edwards p 0 0 0 0 0 0 .000 Contreras c 1 0 0 0 0 0 .244 Arrieta p 2 1 1 2 0 0 .133 Duensing p 0 0 0 0 0 0 .000 Grimm p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Jay ph-lf 1 0 0 0 0 1 .304 Totals 31 3 7 3 3 7

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 3 1 1 1 1 0 .288 Rivero p 0 0 0 0 0 0 — Cervelli c 4 0 0 0 0 1 .248 Polanco rf 3 1 2 2 1 0 .245 Freese 3b 3 0 0 0 0 1 .267 Bell 1b 3 0 1 0 1 1 .239 McCutchen cf 4 1 1 1 0 0 .260 Jaso lf 4 0 0 0 0 2 .237 Mercer ss 3 1 1 0 0 1 .278 Nova p 3 0 0 0 0 3 .034 Hudson p 0 0 0 0 0 0 — Moroff 2b 0 0 0 0 0 0 .136 Totals 30 4 6 4 3 9

Chicago 000 020 100—3 7 1 Pittsburgh 200 011 00x—4 6 0

a-struck out for Grimm in the 7th. b-lined out for Montero in the 8th.

E_Arrieta (2). LOB_Chicago 5, Pittsburgh 6. 2B_Happ (7), Polanco (12), Bell (12), Mercer (11). HR_Arrieta (1), off Nova; Russell (6), off Nova; Polanco (4), off Arrieta; McCutchen (12), off Grimm. RBIs_Russell (26), Arrieta 2 (4), Frazier (23), Polanco 2 (16), McCutchen (37). CS_Rizzo (1). S_Baez.

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Russell, Jay); Pittsburgh 3 (Freese, Bell 2). RISP_Chicago 0 for 4; Pittsburgh 2 for 7.

Advertisement

Runners moved up_Schwarber, Cervelli. GIDP_Happ, Polanco.

DP_Chicago 1 (Baez, Russell, Rizzo); Pittsburgh 2 (Frazier, Mercer), (Frazier, Mercer, Bell).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Arrieta, L, 6-5 4 2-3 4 3 2 2 7 94 4.64 Duensing 1-3 0 0 0 0 0 6 3.34 Grimm 1 1 1 1 0 1 15 5.01 Edwards 1 0 0 0 1 1 8 1.98 Strop 1 1 0 0 0 0 16 3.75 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Nova, W, 7-4 7 6 3 3 2 6 94 2.91 Hudson, H, 12 1-3 1 0 0 0 0 6 4.97 Rivero, S, 3-3 1 2-3 0 0 0 1 1 17 0.72

Inherited runners-scored_Duensing 3-0, Rivero 1-0. HBP_Arrieta (Freese). WP_Arrieta 2.

Umpires_Home, Clint Fagan; First, Tim Timmons; Second, Jeff Kellogg; Third, Will Little.

T_2:54. A_34,383 (38,362).