Rangers 5, Nationals 2

Texas AB R H BI BB SO Avg. Choo rf 3 1 1 0 2 0 .249 Andrus ss 5 1 1 0 0 2 .300 Mazara lf 4 0 2 1 1 1 .292 Lucroy c 4 1 3 3 0 0 .268 Odor 2b 5 1 2 1 0 1 .209 Profar 3b 5 0 0 0 0 2 .119 Gallo 1b 5 1 1 0 0 0 .200 DeShields cf 4 0 2 0 0 1 .295 Hoying cf 1 0 0 0 0 0 .241 Cashner p 3 0 1 0 0 1 .333 Claudio p 0 0 0 0 0 0 — c-Rua ph 1 0 0 0 0 1 .208 Kela p 0 0 0 0 0 0 — Bush p 0 0 0 0 0 0 — Totals 40 5 13 5 3 9

Washington AB R H BI BB SO Avg. T.Turner ss 4 0 0 0 1 0 .265 Goodwin lf 3 0 0 0 0 1 .229 b-Raburn ph-lf 1 0 0 0 0 1 .100 Harper rf 4 0 1 0 0 2 .323 Zimmerman 1b 4 1 2 0 0 1 .365 Murphy 2b 4 1 2 0 0 0 .339 Rendon 3b 3 0 1 1 1 0 .292 Wieters c 4 0 2 0 0 0 .270 Taylor cf 4 0 0 0 0 0 .245 Roark p 2 0 0 0 0 1 .150 Romero p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Difo ph 1 0 0 0 0 0 .186 J.Turner p 0 0 0 0 0 0 .000 Treinen p 0 0 0 0 0 0 — d-Drew ph 1 0 1 1 0 0 .269 1-Ross pr 0 0 0 0 0 0 .125 Totals 35 2 9 2 2 6

Texas 001 021 100—5 13 0 Washington 000 001 001—2 9 3

a-lined out for Romero in the 7th. b-struck out for Goodwin in the 8th. c-struck out for Claudio in the 9th. d-singled for Treinen in the 9th.

1-ran for Drew in the 9th.

E_T.Turner 2 (5), Zimmerman (8). LOB_Texas 13, Washington 8. 2B_Gallo (8), Zimmerman (19). HR_Lucroy (4), off Roark; Odor (9), off Roark. RBIs_Mazara (39), Lucroy 3 (16), Odor (25), Rendon (37), Drew (8). S_Cashner.

Runners left in scoring position_Texas 8 (Choo, Andrus 2, Lucroy 2, Odor, Profar, Cashner); Washington 3 (T.Turner, Wieters, Taylor). RISP_Texas 1 for 10; Washington 2 for 8.

Runners moved up_Odor, Wieters. LIDP_Andrus. GIDP_Odor.

DP_Washington 2 (Roark, Zimmerman), (Murphy, T.Turner, Zimmerman).

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Cashner, W, 3-5 7 6 1 1 2 4 94 3.17 Claudio 1 0 0 0 0 2 12 2.76 Kela 1-3 2 1 1 0 0 10 3.74 Bush, S, 7-9 2-3 1 0 0 0 0 7 2.42 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Roark, L, 6-3 6 11 5 2 2 4 97 3.87 Romero 1 1 0 0 1 3 30 4.33 J.Turner 1 1 0 0 0 1 11 4.30 Treinen 1 0 0 0 0 1 12 6.15

Roark pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Bush 2-1. HBP_Roark (Lucroy).

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Kerwin Danley; Second, Todd Tichenor; Third, Adam Hamari.

T_3:00. A_38,332 (41,418).