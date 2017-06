Rays 7, Rangers 5

By The Associated Press

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Dickerson dh 6 1 1 0 0 0 .341 Kiermaier cf 5 1 1 1 0 0 .246 Longoria 3b 4 0 2 1 1 0 .242 Morrison 1b 3 2 2 1 2 0 .249 Souza Jr. rf 5 1 1 2 0 1 .275 Rasmus lf 3 0 1 0 0 0 .253 a-Weeks Jr. ph 0 0 0 0 1 0 .233 2-Smith pr-lf 1 0 0 0 0 0 .261 Beckham ss 4 1 0 0 1 1 .266 Norris c 5 1 1 2 0 2 .204 Robertson 2b 5 0 1 0 0 1 .206 Totals 41 7 10 7 5 5

Texas AB R H BI BB SO Avg. Choo rf 4 1 1 0 0 0 .258 Rua lf 0 1 0 0 1 0 .207 Andrus ss 4 1 3 2 1 0 .297 Mazara lf-rf 4 0 1 0 1 1 .284 Beltre dh 4 1 2 2 0 0 .333 3-DeShields pr-dh 0 0 0 0 0 0 .271 Odor 2b 5 0 1 0 0 0 .207 Lucroy c 4 0 0 0 0 1 .258 Gallo 3b-1b 4 0 0 0 0 4 .207 Napoli 1b 3 1 1 0 0 2 .197 1-Kozma pr-3b 1 0 0 0 0 1 .167 Hoying cf 4 0 0 0 0 1 .231 Totals 37 5 9 4 3 10

Tampa Bay 021 000 001 3—7 10 0 Texas 100 110 100 1—5 9 2

a-walked for Rasmus in the 8th.

1-ran for Napoli in the 7th. 2-ran for Weeks Jr. in the 8th. 3-ran for Beltre in the 10th.

E_Choo (2), Kozma (2). LOB_Tampa Bay 9, Texas 6. 2B_Dickerson (17), Longoria (14), Rasmus (4), Andrus 2 (14), Beltre (2), Napoli (6). HR_Souza Jr. (10), off Bibens-Dirkx; Kiermaier (6), off Bush; Morrison (15), off Dyson; Norris (5), off Dyson. RBIs_Kiermaier (17), Longoria (29), Morrison (36), Souza Jr. 2 (33), Norris 2 (17), Andrus 2 (29), Beltre 2 (2). SB_Choo (4). SF_Beltre.

Runners left in scoring position_Tampa Bay 2 (Souza Jr., Rasmus); Texas 3 (Mazara 2, Beltre). RISP_Tampa Bay 2 for 7; Texas 3 for 12.

Runners moved up_Kiermaier, Lucroy, Hoying. GIDP_Odor, Lucroy.

DP_Tampa Bay 2 (Robertson, Beckham, Morrison), (Robertson, Beckham, Morrison).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Archer 7 7 4 4 2 7 114 3.74 Pruitt, W, 4-1 2 0 0 0 0 3 24 6.85 Colome, S, 15-17 1 2 1 1 1 0 17 2.05 Texas IP H R ER BB SO NP ERA Bibens-Dirkx 4 2-3 5 3 3 3 2 84 4.50 Jeffress 1 1-3 1 0 0 0 0 17 5.73 Claudio 2 0 0 0 2 2 27 2.92 Bush, BS, 2-8 1 1 1 1 0 0 11 1.37 Dyson, L, 1-6 1 3 3 1 0 1 25 10.80

Inherited runners-scored_Jeffress 2-0. WP_Archer.

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Tom Woodring; Second, Mark Carlson; Third, Jerry Meals.

T_3:45. A_24,410 (48,114).