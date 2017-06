Red Sox 7, Orioles 3

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 4 2 1 0 1 0 .264 Benintendi lf 4 3 3 3 1 0 .269 Bogaerts ss 5 0 2 0 0 1 .330 Moreland 1b 4 1 1 0 1 0 .263 Ramirez dh 4 0 0 0 0 2 .253 Bradley Jr. cf 3 1 1 2 1 0 .233 Sandoval 3b 3 0 1 0 1 1 .234 Rutledge 2b 0 0 0 0 0 0 .246 Leon c 4 0 0 0 0 1 .224 Marrero 2b-3b 4 0 0 0 0 2 .171 Totals 35 7 9 5 5 7

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Rickard rf 4 1 1 0 0 0 .262 Jones cf 4 0 0 0 0 3 .252 Machado 3b 3 1 2 0 1 0 .219 Trumbo dh 4 0 0 0 0 2 .267 Davis 1b 4 1 1 2 0 2 .232 Mancini lf 4 0 1 0 0 0 .294 Schoop 2b 4 0 3 1 0 0 .284 Pena c 3 0 1 0 0 2 .500 a-Kim ph 1 0 0 0 0 0 .258 Hardy ss 4 0 0 0 0 2 .210 Totals 35 3 9 3 1 11

Boston 201 002 101—7 9 0 Baltimore 300 000 000—3 9 1

a-grounded out for Pena in the 9th.

E_Pena (1). LOB_Boston 6, Baltimore 6. 2B_Sandoval (2), Rickard (4), Machado 2 (12), Schoop 2 (17). HR_Benintendi (6), off Tillman; Benintendi (7), off Wright. RBIs_Benintendi 3 (30), Bradley Jr. 2 (24), Davis 2 (24), Schoop (28). SB_Betts (9), Benintendi (8), Rickard (4), Machado (3).

Runners left in scoring position_Boston 3 (Betts, Moreland, Marrero); Baltimore 6 (Trumbo, Davis, Pena 2, Hardy 2). RISP_Boston 2 for 11; Baltimore 2 for 11.

Runners moved up_Kim. GIDP_Schoop, Hardy.

DP_Boston 2 (Marrero, Moreland), (Bogaerts, Marrero, Moreland).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Sale, W, 7-2 6 6 3 3 1 9 110 2.89 Boyer, H, 1 1 2-3 2 0 0 0 0 20 1.69 Scott, H, 8 1-3 0 0 0 0 1 3 1.42 Barnes 1 1 0 0 0 1 16 3.65 Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Tillman, L, 1-3 6 6 5 3 4 3 103 5.59 Wright 2 1-3 2 2 2 1 3 32 9.00 Bleier 2-3 1 0 0 0 1 14 2.35

Inherited runners-scored_Scott 1-0, Bleier 1-1. WP_Sale.

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Jeff Nelson; Second, Laz Diaz; Third, Doug Eddings.

T_3:06. A_31,819 (45,971).