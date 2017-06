Rockies 3, Padres 1

By The Associated Press

Colorado San Diego ab r h bi ab r h bi Blckmon cf 5 0 2 0 Cordoba lf 4 0 0 0 LMahieu 2b 4 0 2 0 Solarte 2b 4 0 0 0 Arenado 3b 3 0 1 0 Myers 1b 4 0 0 0 Mar.Ryn 1b 5 1 1 0 Schimpf 3b 3 0 0 0 Parra rf 4 1 0 0 Renfroe rf 3 1 1 1 Desmond lf 3 1 0 0 F.Crdro cf 3 0 1 0 Story ss 4 0 2 2 Hedges c 3 0 0 0 Wolters c 3 0 1 1 Aybar ss 3 0 1 0 Hoffman p 3 0 0 0 Cosart p 0 0 0 0 Valaika ph 1 0 0 0 Stammen p 0 0 0 0 McGee p 0 0 0 0 Szczur ph 1 0 0 0 G.Hllnd p 0 0 0 0 Yates p 0 0 0 0 Buchter p 0 0 0 0 C.d’Arn ph 1 0 0 0 Maurer p 0 0 0 0 Totals 35 3 9 3 Totals 29 1 3 1

Colorado 000 300 000—3 San Diego 000 010 000—1

DP_San Diego 1. LOB_Colorado 11, San Diego 2. 2B_Blackmon (12), LeMahieu (11), Mar.Reynolds (6), Story (10). HR_Renfroe (11). S_Cosart (2).

IP H R ER BB SO Colorado Hoffman W,3-0 7 3 1 1 0 9 McGee H,5 1 0 0 0 0 0 Holland S,21-21 1 0 0 0 0 1 San Diego Cosart L,0-2 4 6 3 3 3 5 Stammen 1 0 0 0 0 0 Yates 2 1 0 0 1 3 Buchter 1 1 0 0 1 2 Maurer 1 1 0 0 0 2

Cosart pitched to 3 batters in the 5th

HBP_by Buchter (Parra).

Umpires_Home, Roberto Ortiz; First, Tripp Gibson; Second, Dan Iassogna; Third, Brian Gorman.

T_3:06. A_24,763 (42,302).