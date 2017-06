Royals 4, Red Sox 2

By The Associated Press

Boston Kansas City ab r h bi ab r h bi Betts rf 5 0 0 0 Mrrfeld 2b-rf 4 1 2 1 Bnntndi lf 5 0 2 0 Bnfacio rf 4 1 1 0 Bgaerts ss 5 0 2 0 S.Perez c 0 0 0 0 Mreland 1b 4 0 0 0 L.Cain cf 4 0 2 1 H.Rmirz dh 4 1 2 0 Hosmer 1b 2 1 1 2 Brdly J cf 4 1 3 2 Mstakas dh 4 0 1 0 Rtledge 2b 3 0 0 0 Cthbert 3b 4 0 1 0 Sndoval 3b 3 0 1 0 A.Escbr ss 4 0 1 0 Chris.Y ph 0 0 0 0 A.Grdon lf 4 0 0 0 Leon c 0 0 0 0 Butera c 3 0 1 0 Vazquez c-3b 4 0 0 0 R.Trres pr-2b 1 1 0 0 Totals 37 2 10 2 Totals 34 4 10 4

Boston 000 200 000—2 Kansas City 002 000 20x—4

LOB_Boston 11, Kansas City 8. 3B_Benintendi (1), Butera (1). HR_Bradley Jr. (9), Hosmer (8). SB_A.Escobar (2).

IP H R ER BB SO Boston Velazquez 5 1-3 5 2 2 0 3 Abad 0 1 0 0 1 0 Boyer L,0-1 1 1-3 3 2 2 0 0 Scott 1-3 0 0 0 1 0 Maddox 1 1 0 0 0 1 Kansas City Hammel W,4-6 7 7 2 2 0 4 Minor H,8 1 2 0 0 1 1 Herrera S,16-18 1 1 0 0 0 0

Abad pitched to 2 batters in the 6th

HBP_by Hammel (Rutledge), by Hammel (Moreland). WP_Scott.

Umpires_Home, Eric Cooper; First, Gary Cederstrom; Second, Gabe Morales; Third, Adrian Johnson.

T_3:11. A_27,992 (37,903).