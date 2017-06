Royals 4, Red Sox 2

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 5 0 0 0 0 0 .274 Benintendi lf 5 0 2 0 0 1 .274 Bogaerts ss 5 0 2 0 0 1 .319 Moreland 1b 4 0 0 0 0 0 .270 Ramirez dh 4 1 2 0 0 0 .245 Bradley Jr. cf 4 1 3 2 0 0 .261 Rutledge 2b 3 0 0 0 0 2 .232 Sandoval 3b 3 0 1 0 0 0 .212 a-Young ph 0 0 0 0 1 0 .262 Leon c 0 0 0 0 0 0 .225 Vazquez c-3b 4 0 0 0 0 1 .295 Totals 37 2 10 2 1 5

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b-rf 4 1 2 1 0 1 .292 Bonifacio rf 4 1 1 0 0 1 .250 Perez c 0 0 0 0 0 0 .286 Cain cf 4 0 2 1 0 0 .287 Hosmer 1b 2 1 1 2 2 1 .308 Moustakas dh 4 0 1 0 0 0 .276 Cuthbert 3b 4 0 1 0 0 0 .205 Escobar ss 4 0 1 0 0 0 .197 Gordon lf 4 0 0 0 0 1 .191 Butera c 3 0 1 0 0 0 .242 1-Torres pr-2b 1 1 0 0 0 0 .357 Totals 34 4 10 4 2 4

Boston 000 200 000—2 10 0 Kansas City 002 000 20x—4 10 0

a-walked for Sandoval in the 8th.

1-ran for Butera in the 7th.

LOB_Boston 11, Kansas City 8. 3B_Benintendi (1), Butera (1). HR_Bradley Jr. (9), off Hammel; Hosmer (8), off Velazquez. RBIs_Bradley Jr. 2 (31), Merrifield (25), Cain (27), Hosmer 2 (30). SB_Escobar (2).

Runners left in scoring position_Boston 5 (Moreland, Sandoval, Vazquez 3); Kansas City 4 (Moustakas 2, Escobar, Torres). RISP_Boston 0 for 7; Kansas City 2 for 9.

Runners moved up_Bonifacio.

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Velazquez 5 1-3 5 2 2 0 3 77 5.27 Abad 0 1 0 0 1 0 7 2.66 Boyer, L, 0-1 1 1-3 3 2 2 0 0 34 3.55 Scott 1-3 0 0 0 1 0 9 1.56 Maddox 1 1 0 0 0 1 15 0.00 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Hammel, W, 4-6 7 7 2 2 0 4 91 4.83 Minor, H, 8 1 2 0 0 1 1 23 2.06 Herrera, S, 16-18 1 1 0 0 0 0 8 4.66

Abad pitched to 2 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Boyer 2-0, Scott 1-0. HBP_Hammel 2 (Rutledge,Moreland). WP_Scott.

Umpires_Home, Eric Cooper; First, Gary Cederstrom; Second, Gabe Morales; Third, Adrian Johnson.

T_3:11. A_27,992 (37,903).