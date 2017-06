Royals 7, Angels 2

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 5 0 2 1 0 1 .295 Bonifacio rf 5 0 0 0 0 0 .258 Cain cf 5 2 2 1 0 0 .275 Hosmer 1b 3 1 1 1 2 0 .315 Perez c 5 1 2 0 0 1 .280 Moustakas 3b 4 0 2 2 1 1 .282 A.Escobar ss 5 1 2 0 0 1 .197 Moss dh 5 0 1 0 0 1 .181 Gordon lf 5 2 3 1 0 1 .195 Totals 42 7 15 6 3 6

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Maybin cf 4 1 1 0 0 0 .262 Calhoun rf 4 1 2 0 0 0 .240 Pujols dh 4 0 1 1 0 0 .236 Y.Escobar 3b 4 0 1 1 0 0 .275 Simmons ss 4 0 0 0 0 0 .277 Cron 1b 3 0 0 0 1 0 .223 Maldonado c 3 0 0 0 0 1 .253 Young Jr. lf 3 0 0 0 0 2 .316 Espinosa 2b 3 0 1 0 0 1 .168 Totals 32 2 6 2 1 4

Kansas City 021 100 300—7 15 1 Los Angeles 100 001 000—2 6 1

E_Gordon (1), Calhoun (3). LOB_Kansas City 11, Los Angeles 4. 2B_Merrifield (8), Hosmer (16), Perez (12), A.Escobar (13), Gordon (9). HR_Cain (8), off Nolasco; Gordon (3), off Nolasco. RBIs_Merrifield (24), Cain (23), Hosmer (27), Moustakas 2 (42), Gordon (13), Pujols (46), Y.Escobar (19).

Runners left in scoring position_Kansas City 6 (Merrifield, Bonifacio, Perez, A.Escobar, Moss 2); Los Angeles 1 (Pujols). RISP_Kansas City 3 for 10; Los Angeles 2 for 3.

Runners moved up_Pujols, Calhoun. GIDP_Y.Escobar.

DP_Kansas City 1 (A.Escobar, Merrifield, Hosmer).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Strahm, W, 2-3 5 3 1 0 1 3 68 3.67 Alexander, H, 2 2 2 1 1 0 1 25 1.66 Soria 1 1 0 0 0 0 20 3.67 Wood 1 0 0 0 0 0 7 7.30 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Nolasco, L, 2-8 6 10 5 5 2 4 92 5.01 Alvarez 2-3 4 2 2 0 2 18 5.25 Wright 2 1-3 1 0 0 1 0 32 4.58

Nolasco pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Alvarez 1-1, Wright 2-0.

Umpires_Home, Fieldin Culbreth; First, CB Bucknor; Second, Mark Carlson; Third, Manny Gonzalez.

T_2:48. A_34,884 (43,250).