Royals 8, Padres 3

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield rf 4 0 0 0 0 1 .281 R.Torres 2b 4 1 1 0 0 0 .375 Cain cf 3 1 0 0 1 1 .265 Hosmer 1b 4 2 2 3 0 0 .314 Perez c 2 1 1 0 0 0 .274 a-Butera ph-c 2 0 0 0 0 0 .235 Moustakas 3b 4 2 2 4 0 1 .275 Escobar ss 4 0 0 0 0 2 .180 Gordon lf 4 1 1 1 0 1 .181 Junis p 3 0 0 0 0 3 .000 Alexander p 1 0 0 0 0 0 .000 Totals 35 8 7 8 1 9

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Pirela lf 4 1 2 1 0 2 .500 Cordero cf 4 0 0 0 0 1 .286 Myers 1b 4 0 0 0 0 1 .256 Solarte 2b 2 0 0 0 2 1 .252 Spangenberg 3b 4 2 2 2 0 1 .271 Szczur rf 4 0 0 0 0 1 .200 Aybar ss 4 0 0 0 0 0 .208 Torrens c 4 0 1 0 0 0 .160 Lamet p 1 0 0 0 0 1 .000 b-Cordoba ph 1 0 1 0 0 0 .281 Valdez p 0 0 0 0 0 0 — c-d’Arnaud ph 1 0 0 0 0 1 .233 Maton p 0 0 0 0 0 0 — J.Torres p 0 0 0 0 0 0 1.000 Totals 33 3 6 3 2 9

Kansas City 400 120 001—8 7 0 San Diego 000 100 110—3 6 2

a-popped out for Perez in the 5th. b-singled for Lamet in the 5th. c-struck out for Valdez in the 7th.

E_Aybar 2 (3). LOB_Kansas City 1, San Diego 5. HR_Moustakas (16), off Lamet; Gordon (2), off Lamet; Hosmer (7), off Lamet; Moustakas (17), off J.Torres; Spangenberg (2), off Junis; Spangenberg (3), off Junis; Pirela (2), off Junis. RBIs_Hosmer 3 (26), Moustakas 4 (38), Gordon (12), Pirela (5), Spangenberg 2 (10).

Runners left in scoring position_Kansas City 1 (Perez); San Diego 1 (Spangenberg). RISP_Kansas City 2 for 3; San Diego 0 for 1.

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Junis, W, 2-0 7 6 3 3 1 6 100 4.67 Alexander 2 0 0 0 1 3 27 1.37 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lamet, L, 2-2 5 6 7 7 1 6 84 8.50 Valdez 2 0 0 0 0 2 24 7.71 Maton 1 0 0 0 0 1 7 0.00 J.Torres 1 1 1 1 0 0 17 4.40

Junis pitched to 1 batter in the 8th.

WP_Lamet 2.

Umpires_Home, Carlos Torres; First, Paul Nauert; Second, Dana DeMuth; Third, Chris Guccione.

T_2:27. A_25,599 (42,302).