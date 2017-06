Twins 2, Mariners 1

By The Associated Press

Minnesota Seattle ab r h bi ab r h bi B.Dzier 2b 5 0 1 0 Gamel rf 3 0 0 1 Grssman lf 3 0 1 0 Heredia lf 4 0 2 0 E.Rsrio lf 0 0 0 0 Cano 2b 4 0 1 0 Mauer 1b 4 0 1 0 Vlencia 1b 3 0 0 0 Sano 3b 3 0 1 0 K.Sager 3b 4 0 2 0 Kepler rf 4 0 0 0 Zunino c 3 0 0 0 K.Vrgas dh 4 0 0 0 J.Dyson cf 4 1 1 0 J.Cstro c 4 1 1 1 Motter ss 4 0 1 0 Buxton cf 4 0 1 0 Powell dh 2 0 0 0 Adranza ss 3 1 1 0 Totals 34 2 7 1 Totals 31 1 7 1

Minnesota 000 110 000—2 Seattle 000 010 000—1

E_Cano 2 (3). DP_Minnesota 1, Seattle 1. LOB_Minnesota 8, Seattle 8. 2B_Mauer (12). 3B_J.Dyson (2). HR_J.Castro (6). SB_Buxton (10), Adrianza (2). SF_Gamel (3). S_Powell (1).

IP H R ER BB SO Minnesota Gibson W,3-4 6 5 1 1 3 4 Belisle H,10 1 0 0 0 0 1 Rogers H,15 1 2 0 0 0 0 Kintzler S,16-19 1 0 0 0 0 2 Seattle Bergman L,3-3 5 4 2 1 2 6 Pazos 1 0 0 0 0 1 Cishek 1 1 0 0 0 0 Rzepczynski 1 1 0 0 1 1 Altavilla 1 1 0 0 0 1

Gibson pitched to 1 batter in the 7th

Umpires_Home, Brian Gorman; First, Nic Lentz; Second, Tripp Gibson; Third, Dan Iassogna.

T_2:51. A_15,621 (47,476).