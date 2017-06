Twins 4, Angels 2

By The Associated Press

Minnesota Los Angeles ab r h bi ab r h bi B.Dzier 2b 5 0 0 0 Simmons ss 3 0 0 0 Grssman dh-lf 4 0 2 0 Calhoun rf 4 2 2 2 Mauer 1b 4 0 0 1 Pujols dh 4 0 1 0 Sano 3b 4 1 2 1 Y.Escbr 3b 4 0 2 0 Kepler rf 3 0 1 0 J.Marte 1b 3 0 0 0 J.Plnco ss 4 1 1 0 Mldnado c 4 0 1 0 E.Rsrio lf-cf 4 1 1 0 Espnosa 2b 3 0 1 0 Buxton cf 3 0 0 0 Vlbuena ph 1 0 0 0 E.Escbr ph 0 1 0 0 Yng Jr. lf-cf 4 0 0 0 Kntzler p 0 0 0 0 S.Rbnsn cf 2 0 1 0 J.Cstro c 4 0 1 2 Revere ph-lf 2 0 1 0 Totals 35 4 8 4 Totals 34 2 9 2

Minnesota 010 000 003—4 Los Angeles 000 001 010—2

E_Meyer (1), J.Marte (1). DP_Los Angeles 1. TP_Minnesota 1. LOB_Minnesota 9, Los Angeles 7. 2B_E.Rosario (8), Espinosa (6). HR_Sano (13), Calhoun 2 (7).

IP H R ER BB SO Minnesota Mejia 6 5 1 1 2 5 Duffey 1 2 0 0 0 2 Rogers W,3-1 1 2 1 1 0 1 Kintzler S,14-16 1 0 0 0 0 0 Los Angeles Meyer 6 5 1 1 2 4 Middleton 1 0 0 0 0 1 Hernandez 1 1 0 0 0 1 Alvarez L,0-2 BS,2 1-3 2 3 1 1 0 Norris 2-3 0 0 0 2 1

Meyer pitched to 1 batter in the 7th

A.Mejia pitched to 1 batter in the 7th

WP_Middleton.

Umpires_Home, Jeff Kellogg; First, Clint Fagan; Second, Tim Timmons; Third, Will Little.

T_3:17. A_33,426 (43,250).