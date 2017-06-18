US Open Leaders Cards

|Sunday
|At Erin Hills
|Erin, Wis.
|Yardage: 7,818; Par: 72
|Final
|Par out
|544
|443
|543-35
|Brooks Koepka
|434
|443
|533-33
|Hideki Matsuyama
|444
|334
|543-34
|Brian Harman
|543
|443
|543-35
|Tommy Fleetwood
|535
|444
|552-37
|Xander Schauffele
|534
|533
|543-35
|Bill Haas
|535
|443
|543-36
|Rickie Fowler
|444
|453
|443-35
|Par in
|444
|354
|345-36—72—288
|Brooks Koepka
|544
|343
|245-34—67—272
|Hideki Matsuyama
|433
|345
|244-32—66—276
|Brian Harman
|445
|444
|246-37—72—276
|Tommy Fleetwood
|444
|344
|345-35—72—277
|Xander Schauffele
|454
|343
|344-34—69—278
|Bill Haas
|434
|354
|244-33—69—278
|Rickie Fowler
|445
|355
|344-37—72—278