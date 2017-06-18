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US Open Leaders Cards

By The Associated Press June 18, 2017 8:27 pm < a min read
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Sunday
At Erin Hills
Erin, Wis.
Yardage: 7,818; Par: 72
Final
Par out 544 443 543-35
Brooks Koepka 434 443 533-33
Hideki Matsuyama 444 334 543-34
Brian Harman 543 443 543-35
Tommy Fleetwood 535 444 552-37
Xander Schauffele 534 533 543-35
Bill Haas 535 443 543-36
Rickie Fowler 444 453 443-35
Par in 444 354 345-36—72—288
Brooks Koepka 544 343 245-34—67—272
Hideki Matsuyama 433 345 244-32—66—276
Brian Harman 445 444 246-37—72—276
Tommy Fleetwood 444 344 345-35—72—277
Xander Schauffele 454 343 344-34—69—278
Bill Haas 434 354 244-33—69—278
Rickie Fowler 445 355 344-37—72—278
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Jun 16, 2017 Close Change YTD
L Income 18.9774 0.0108 2.80%
L 2020 25.7102 0.0265 4.59%
L 2030 28.7615 0.0450 6.52%
L 2040 31.0272 0.0562 7.46%
L 2050 17.8203 0.0362 8.30%
G Fund 15.3506 0.0010 0.98%
F Fund 17.9540 0.0091 2.57%
C Fund 33.8795 0.0096 8.67%
S Fund 43.8317 -0.0604 4.96%
I Fund 28.1918 0.2345 14.31%
Closing price updated at approx 6pm EST. each business day. More at tsp.gov.