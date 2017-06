White Sox 5, Indians 3

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Anderson ss 5 1 2 0 0 1 .261 Cabrera lf 5 0 3 1 0 0 .269 Abreu 1b 5 1 3 1 0 0 .282 A.Garcia rf 3 1 2 0 0 1 .333 Frazier 3b 3 0 1 0 1 0 .210 Davidson dh 3 0 1 2 1 0 .243 1-Hanson pr-dh 0 1 0 0 0 0 .193 Sanchez 2b 4 0 2 0 0 0 .297 Smith c 3 0 0 1 0 0 .211 L.Garcia cf 4 1 0 0 0 0 .294 Totals 35 5 14 5 2 2

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Kipnis 2b 4 0 0 0 0 1 .220 Lindor ss 3 0 0 0 1 0 .259 Brantley lf 4 1 1 0 0 1 .294 Santana 1b 4 1 1 1 0 2 .222 Encarnacion dh 4 1 2 2 0 1 .245 Ramirez 3b 3 0 0 0 1 0 .290 Jackson cf 2 0 0 0 0 1 .274 a-Zimmer ph-cf 2 0 0 0 0 1 .250 Gomes c 3 0 0 0 0 2 .236 Dan.Robertson rf 2 0 1 0 0 0 .262 b-Chisenhall ph-rf 1 0 0 0 0 0 .280 Totals 32 3 5 3 2 9

Chicago 310 000 010—5 14 1 Cleveland 000 201 000—3 5 1

a-lined out for Jackson in the 7th. b-grounded out for Dan.Robertson in the 7th.

1-ran for Davidson in the 8th.

E_Anderson (14), Brantley (1). LOB_Chicago 7, Cleveland 4. 2B_Abreu (12), Sanchez 2 (9), Brantley (11), Encarnacion (5). HR_Encarnacion (12), off Holmberg; Santana (8), off Jennings. RBIs_Cabrera (33), Abreu (34), Davidson 2 (27), Smith (6), Santana (35), Encarnacion 2 (26). CS_Frazier (2). SF_Smith.

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Sanchez, Smith 2); Cleveland 3 (Lindor, Santana, Ramirez). RISP_Chicago 3 for 9; Cleveland 1 for 5.

Runners moved up_Davidson, Kipnis, Santana. GIDP_Abreu.

DP_Cleveland 2 (Ramirez, Lindor), (Ramirez, Kipnis, Santana).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Holmberg, W, 1-0 5 3 2 2 1 4 71 2.74 Beck, H, 3 1-3 0 0 0 0 0 7 2.86 Jennings, H, 3 1-3 1 1 1 0 0 3 4.26 Swarzak, H, 6 1 1-3 1 0 0 0 1 13 2.60 Dav.Robertson, S, 10-11 2 0 0 0 1 4 29 3.09 Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Tomlin, L, 3-8 2 2-3 9 4 3 0 0 54 5.73 Otero 1 1-3 0 0 0 0 0 15 2.92 Goody 1 2 0 0 1 0 20 1.12 McAllister 2 1 0 0 0 1 26 3.04 Shaw 2 2 1 1 1 1 21 2.51

Inherited runners-scored_Otero 2-0. HBP_Tomlin (A.Garcia). WP_Dav.Robertson. PB_Smith (2).

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Mike Everitt; Second, Ryan Blakney; Third, Jordan Baker.

T_2:59. A_31,753 (35,051).