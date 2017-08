Angels 3, Athletics 1

By The Associated Press

Oakland Los Angeles ab r h bi ab r h bi Semien ss 3 0 1 0 Maybin cf 4 1 1 0 Pinder 2b 4 0 0 0 Revere lf 3 0 1 0 Lowrie dh 3 0 0 0 Pujols dh 4 0 0 0 K.Davis lf 3 0 0 0 Calhoun rf 4 0 1 1 Healy 1b 4 0 1 0 Simmons ss 4 0 1 0 Canha cf 2 0 0 0 Vlbuena 3b 4 0 0 0 Powell ph-cf 1 0 1 0 Cron 1b 3 0 1 0 M.Chpmn 3b 4 0 0 0 Mldnado c 3 2 3 0 Joyce rf 4 0 0 0 Cowart 2b 2 0 1 1 Garneau c 1 1 1 1 Maxwell ph-c 1 0 0 0 Totals 30 1 4 1 Totals 31 3 9 2

Oakland 001 000 000—1 Los Angeles 100 100 10x—3

E_Joyce (6). DP_Los Angeles 1. LOB_Oakland 7, Los Angeles 6. 2B_Semien (12), Maybin (18), Revere (13), Cowart (5). HR_Garneau (2). CS_Revere (6). S_Cowart (2).

IP H R ER BB SO Oakland Gossett L,3-7 6 2-3 9 3 2 1 6 Dull 1-3 0 0 0 0 0 Casilla 1 0 0 0 0 2 Los Angeles Heaney W,1-0 6 2 1 1 3 10 Middleton H,8 1 1 0 0 0 1 Petit H,12 1 1 0 0 1 0 Parker S,3-5 1 0 0 0 1 3

WP_Gossett, Heaney 2.

Umpires_Home, Mike Winters; First, Marty Foster; Second, Mike Muchlinski; Third, Ben May.

T_2:53. A_33,719 (43,250).