Blue Jays 10, Twins 9

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 5 0 1 1 0 1 .260 Mauer dh 5 2 3 0 0 0 .295 Polanco ss 5 0 1 0 0 1 .251 Rosario lf 3 1 1 1 0 1 .292 Buxton cf 3 1 0 0 0 1 .241 Kepler rf 4 1 1 4 0 1 .248 Vargas 1b 4 1 1 0 0 0 .241 Garver c 2 0 0 0 1 1 .176 a-Granite ph 1 1 1 0 0 0 .254 Escobar 3b 4 2 1 2 0 0 .253 Totals 36 9 10 8 1 6

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Carrera lf 3 2 2 0 2 0 .302 Donaldson 3b 5 2 3 3 0 1 .262 Smoak 1b 3 1 0 0 2 2 .289 Bautista rf 3 1 1 1 1 0 .208 Morales dh 5 2 2 1 0 1 .246 Pillar cf 5 1 1 1 0 2 .252 Goins ss 3 0 1 1 0 1 .225 Refsnyder 2b 4 0 1 0 0 0 .171 Barney 2b 0 0 0 0 0 0 .223 Lopez c 4 1 2 2 0 1 .185 Totals 35 10 13 9 5 8

Minnesota 000 021 042— 9 10 1 Toronto 011 060 02x—10 13 1

a-singled for Garver in the 9th.

E_Garver (2), Smoak (2). LOB_Minnesota 3, Toronto 8. 2B_Mauer (25), Polanco (22), Donaldson (16). HR_Escobar (12), off Estrada; Kepler (17), off Tepera; Morales (22), off Gee; Donaldson (23), off Gee. RBIs_Dozier (72), Rosario (54), Kepler 4 (59), Escobar 2 (46), Donaldson 3 (58), Bautista (55), Morales (61), Pillar (34), Goins (50), Lopez 2 (5). SB_Carrera (8). SF_Rosario, Bautista, Goins.

Runners left in scoring position_Minnesota 2 (Dozier, Kepler); Toronto 2 (Donaldson, Morales). RISP_Minnesota 3 for 8; Toronto 5 for 10.

Runners moved up_Escobar, Mauer, Smoak. GIDP_Mauer.

DP_Toronto 1 (Osuna, Goins, Smoak).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Gee, L, 1-1 4 7 4 4 1 5 74 3.53 Duffey 1-3 3 4 4 1 0 19 4.53 Pressly 2 1 0 0 1 1 25 4.99 Perkins 2-3 1 0 0 0 0 13 13.50 Curtiss 1-3 1 2 2 2 0 16 13.50 Hildenberger 2-3 0 0 0 0 2 8 2.96 Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Estrada, W, 6-8 6 5 3 3 1 5 96 5.04 Barnes 1 0 0 0 0 0 11 3.09 Mayza 2-3 2 2 2 0 1 22 5.68 Tepera 1-3 1 2 2 0 0 12 3.34 Osuna, S, 34-42 1 2 2 0 0 0 16 3.46

Gee pitched to 2 batters in the 5th.

Inherited runners-scored_Pressly 2-2, Hildenberger 1-0, Tepera 2-2. HBP_Tepera (Buxton). WP_Pressly, Curtiss.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Todd Tichenor; Second, Adam Hamari; Third, Chris Segal.

T_3:04. A_45,591 (49,282).