Formula 1-Belgian Grand Prix Lineup

By The Associated Press

After Saturday qualifying; race Sunday At Circuit de Spa-Francorchamps Spa, Belgium Lap length: 4.352 miles Third Session

1. Lewis Hamilton, Britain, Mercedes GP, 1 minute, 42.553 seconds.

2. Sebastian Vettel, Germany, Ferrari, 1:42.795.

3. Valtteri Bottas, Finland, Mercedes GP, 1:43.094.

4. Kimi Raikkonen, Finland, Ferrari, 1:43.270.

5. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull, 1:43.380.

6. Daniel Ricciardo, Australia, Red Bull, 1:43.863.

7. Nico Hulkenberg, Germany, Renault, 1:44.982.

8. Sergio Perez, Mexico, Force India, 1:45.244.

9. Esteban Ocon, France, Britain, Force India, 1:45.369.

10. Jolyon Palmer, Britain, Renault, DNS.

Eliminated after second session

11. Fernando Alonso, Spain, McLaren, 1:45.090.

12. Romain Grosjean, France, Haas F1, 1:45.133.

13. Kevin Magnussen, Denmark, Haas F1, 1:45.400.

14. Carlos Sainz, Spain, Scuderia Toro Rosso, 1:45.439.

15. x-Stoffel Vandoorne, Belgium, McLaren, DNF.

Eliminated after first session

16. y-Felipe Massa, Brazil, Williams, 1:45.823.

17. Daniil Kvyat, Russia, Scuderia Toro Rosso, 1:46.028.

18. Lance Stroll, Canada, Williams, 1:46.915.

19. Marcus Ericsson, Sweden, Sauber-Ferrari, 1:47.214.

20. Pascal Wehrlein, Germany, Sauber-Ferrari, 1:47.679.

x-65-place grid penalty for using additional power unit components.

y-five-place grid penalty for failing to slow down for the yellow flag.