Nationals 8, Marlins 3

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Gordon 2b 4 1 2 0 0 0 .295 Stanton rf 3 1 1 2 1 1 .295 Yelich cf 4 0 1 0 1 0 .285 Ozuna lf 4 0 0 0 1 1 .310 Realmuto c 4 0 0 0 0 1 .276 Dietrich 3b 3 0 0 0 1 1 .246 Telis 1b 4 0 1 0 0 0 .213 Rojas ss 4 1 1 0 0 1 .266 Worley p 2 0 0 0 0 1 .211 Garcia p 0 0 0 0 0 0 — a-Suzuki ph 1 0 1 0 0 0 .255 Tazawa p 0 0 0 0 0 0 — Ellington p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Aviles ph 1 0 1 0 0 0 .296 Totals 34 3 8 2 4 6

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 4 1 1 0 1 1 .279 De Aza cf-rf 5 1 1 0 0 2 .125 Murphy 2b 3 1 2 2 1 0 .320 Zimmerman 1b 2 1 1 1 2 0 .300 Lind lf 3 2 1 0 1 0 .305 Kintzler p 0 0 0 0 0 0 — Doolittle p 0 0 0 0 0 0 — Rendon 3b 3 0 2 4 1 1 .303 Wieters c 4 0 2 0 0 0 .240 Difo rf 3 1 1 0 0 0 .287 Kendrick lf 1 0 0 0 0 1 .342 Jackson p 3 1 1 0 0 2 .143 Perez p 0 0 0 0 0 0 — Albers p 0 0 0 0 0 0 — Taylor cf 1 0 0 0 0 1 .262 Totals 32 8 12 7 6 8

Miami 100 010 100—3 8 1 Washington 002 120 30x—8 12 1

a-singled for Garcia in the 7th. b-singled for Ellington in the 9th.

E_Dietrich (8), Jackson (2). LOB_Miami 10, Washington 6. 2B_Turner (14), Murphy (38), Lind (12), Rendon (33), Difo (8). HR_Stanton (51), off Jackson. RBIs_Stanton 2 (110), Murphy 2 (84), Zimmerman (88), Rendon 4 (85). SB_Gordon (47). SF_Stanton. S_Gordon.

Runners left in scoring position_Miami 5 (Ozuna, Realmuto 2, Telis 2); Washington 1 (Wieters). RISP_Miami 0 for 8; Washington 6 for 10.

Runners moved up_Turner. GIDP_Lind 2, Difo.

DP_Miami 3 (Gordon, Rojas, Telis), (Telis, Rojas), (Gordon, Rojas, Telis).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Worley, L, 2-4 4 1-3 9 5 5 3 2 71 6.02 Garcia 1 2-3 1 0 0 0 2 17 2.96 Tazawa 1 2 3 3 2 1 31 5.57 Ellington 1 0 0 0 1 3 21 6.75 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Jackson, W, 5-3 6 6 3 2 4 5 103 3.33 Perez, H, 10 1-3 0 0 0 0 0 4 3.10 Albers, H, 9 2-3 0 0 0 0 1 11 1.74 Kintzler 1 0 0 0 0 0 16 2.88 Doolittle 1 2 0 0 0 0 18 3.12

Jackson pitched to 4 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Garcia 2-0, Perez 3-0, Albers 3-0. WP_Jackson.

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Sam Holbrook; Second, D.J. Reyburn; Third, Jim Wolf.

T_3:11. A_25,924 (41,418).