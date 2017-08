Orioles 7, Red Sox 0

By The Associated Press

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Beckham ss 5 1 1 3 0 1 .293 Machado 3b 4 0 0 0 0 1 .265 Schoop 2b 4 1 2 1 0 1 .307 Jones cf 4 0 1 0 0 1 .279 Mancini lf 4 1 1 0 0 1 .289 Davis 1b 3 1 0 0 1 2 .224 Trumbo dh 4 2 3 1 0 0 .241 Joseph c 4 0 0 0 0 3 .274 Gentry rf 4 1 2 2 0 0 .250 Totals 36 7 10 7 1 10

Boston AB R H BI BB SO Avg. Nunez 2b 4 0 0 0 0 1 .312 Betts rf 3 0 2 0 1 0 .265 Benintendi cf 4 0 0 0 0 1 .273 Ramirez dh 4 0 0 0 0 1 .243 Devers 3b 4 0 0 0 0 1 .288 Bogaerts ss 3 0 0 0 1 1 .279 Moreland 1b 4 0 2 0 0 0 .252 Young lf 2 0 0 0 1 0 .245 Vazquez c 2 0 0 0 1 1 .283 Totals 30 0 4 0 4 6

Baltimore 050 000 011—7 10 1 Boston 000 000 000—0 4 0

E_Jones (3). LOB_Baltimore 3, Boston 7. 2B_Jones (20), Gentry (5). HR_Beckham (18), off Rodriguez; Schoop (28), off Workman. RBIs_Beckham 3 (53), Schoop (95), Trumbo (57), Gentry 2 (9).

Runners left in scoring position_Baltimore 1 (Beckham); Boston 2 (Benintendi, Ramirez). RISP_Baltimore 3 for 6; Boston 0 for 4.

GIDP_Gentry, Nunez.

DP_Baltimore 1 (Schoop, Beckham, Davis); Boston 1 (Nunez, Bogaerts, Moreland).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Gausman, W, 10-9 7 2-3 4 0 0 3 5 117 4.98 Bleier 1-3 0 0 0 0 0 5 1.78 O’Day 1 0 0 0 1 1 20 4.07 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez, L, 4-4 6 2-3 7 5 5 1 7 117 4.19 Workman 1 1-3 1 1 1 0 1 17 2.22 Abad 1 2 1 1 0 2 19 2.92

Inherited runners-scored_Bleier 1-0. WP_Gausman.

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Brian O’Nora; Second, Paul Emmel; Third, Scott Barry.

T_2:58. A_36,655 (37,499).