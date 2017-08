Padres 5, Giants 0

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Span cf 5 0 0 0 0 0 .266 Tomlinson 3b 2 0 1 0 2 1 .266 Hernandez lf 3 0 1 0 1 1 .268 Pence rf 3 0 0 0 1 2 .254 Hundley c 4 0 1 0 0 1 .261 Crawford ss 3 0 1 0 1 0 .242 Sandoval 1b 4 0 0 0 0 1 .220 Panik 2b 3 0 0 0 1 0 .272 Blach p 2 0 2 0 0 0 .244 Crick p 0 0 0 0 0 0 — b-Moncrief ph 1 0 0 0 0 1 .250 Gearrin p 0 0 0 0 0 0 .000 Osich p 0 0 0 0 0 0 — c-Jones ph 1 0 0 0 0 1 .194 Totals 31 0 6 0 6 8

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 4 0 0 0 0 0 .268 Asuaje 2b 3 0 0 0 1 0 .279 Pirela lf 4 1 1 1 0 0 .292 Hand p 0 0 0 0 0 0 .000 Myers 1b 4 2 1 0 0 0 .233 Solarte ss 4 0 0 0 0 1 .257 Blash rf 2 1 2 1 2 0 .231 Spangenberg 3b 4 0 1 0 0 1 .271 Hedges c 4 0 1 1 0 0 .216 Wood p 1 1 1 1 0 0 .143 Stammen p 1 0 1 0 0 0 .500 a-Sanchez ph 1 0 0 0 0 0 .239 Baumann p 0 0 0 0 0 0 — Yates p 0 0 0 0 0 0 — Szczur lf 0 0 0 0 0 0 .219 Totals 32 5 8 4 3 2

San Francisco 000 000 000—0 6 2 San Diego 001 003 01x—5 8 0

a-lined out for Stammen in the 6th. b-struck out for Crick in the 7th. c-struck out for Osich in the 9th.

E_Tomlinson (5), Crawford (8). LOB_San Francisco 10, San Diego 6. 2B_Hundley (22), Blach (2), Myers (22). HR_Wood (1), off Blach; Pirela (9), off Blach. RBIs_Pirela (34), Blash (15), Hedges (50), Wood (2). CS_Blash (2).

Runners left in scoring position_San Francisco 6 (Span, Hundley 3, Sandoval, Panik); San Diego 1 (Sanchez). RISP_San Francisco 1 for 10; San Diego 2 for 5.

Runners moved up_Solarte 2. GIDP_Pence, Sandoval.

DP_San Diego 2 (Solarte, Asuaje, Myers), (Wood, Asuaje, Myers).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Blach, L, 8-11 5 2-3 5 3 3 2 1 99 4.68 Crick 1-3 2 1 1 1 0 19 3.00 Gearrin 1 0 0 0 0 0 4 2.22 Osich 1 1 1 0 0 1 15 5.87 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Wood 4 1-3 6 0 0 4 1 97 5.70 Stammen, W, 2-2 1 2-3 0 0 0 0 1 20 3.34 Baumann 1 0 0 0 0 2 10 0.90 Yates 2-3 0 0 0 2 2 25 4.44 Hand, S, 14-18 1 1-3 0 0 0 0 2 17 2.12

Inherited runners-scored_Crick 1-1, Stammen 3-0, Hand 2-0. WP_Crick.

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Dave Rackley; Second, Chad Fairchild; Third, Ramon De Jesus.

T_3:02. A_19,691 (42,302).