Rays 3, Cardinals 2, 10 innings,

By The Associated Press

Tampa Bay St. Louis ab r h bi ab r h bi Krmaier cf 5 0 2 0 Crpnter 1b 5 1 1 1 Sza Jr. rf 4 0 1 0 Pham lf 5 0 1 0 Lngoria 3b 5 0 0 0 DeJong ss 5 0 1 0 Mrrison 1b 5 2 2 2 Fowler cf 5 0 1 0 Dckrson lf 3 0 1 0 Y.Mlina c 4 0 1 0 Puello ph 0 0 0 0 Wong 2b 3 1 1 1 Duda ph 0 0 0 0 Pscotty rf 4 0 0 0 Jnnings p 0 0 0 0 G.Grcia 3b 4 0 3 0 Cishek p 0 0 0 0 Lynn p 2 0 0 0 Romo p 0 0 0 0 Voit ph 1 0 0 0 Espnosa ph 1 0 0 0 Oh p 0 0 0 0 Colome p 0 0 0 0 Duke p 0 0 0 0 Hchvrra ss 4 0 0 0 Brebbia p 0 0 0 0 B.Mller 2b 3 1 1 1 Grichuk ph 1 0 0 0 Sucre c 2 0 0 0 Tvilala p 0 0 0 0 Archer p 3 0 1 0 Bourjos lf 1 0 0 0 Totals 36 3 8 3 Totals 39 2 9 2

Tampa Bay 000 100 100 1—3 St. Louis 000 000 110 0—2

DP_St. Louis 2. LOB_Tampa Bay 9, St. Louis 8. 2B_Kiermaier (12), G.Garcia (7). HR_Morrison 2 (31), B.Miller (6), Carpenter (17), Wong (4).

IP H R ER BB SO Tampa Bay Archer 7 5 1 1 1 8 Jennings BS,2 0 1 1 1 0 0 Cishek 1 2 0 0 0 1 Romo W,3-1 1 1 0 0 0 3 Colome S,39-44 1 0 0 0 0 2 St. Louis Lynn 7 6 2 2 3 8 Oh 1-3 1 0 0 0 0 Duke 1-3 0 0 0 0 0 Brebbia 1 1-3 0 0 0 2 3 Tuivailala L,3-3 1 1 1 1 0 1

Jennings pitched to 1 batter in the 8th

HBP_by Brebbia (Sucre). WP_Brebbia.

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Fieldin Cubreth; Second, Manny Gonzalez; Third, Mark Carlson.

T_3:33. A_44,469 (43,975).