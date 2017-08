Rays 3, Cardinals 2

By The Associated Press

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Kiermaier cf 5 0 2 0 0 1 .267 Souza Jr. rf 4 0 1 0 1 1 .253 Longoria 3b 5 0 0 0 0 2 .265 Morrison 1b 5 2 2 2 0 1 .244 Dickerson lf 3 0 1 0 0 1 .291 b-Puello ph 0 0 0 0 0 0 .167 c-Duda ph 0 0 0 0 1 0 .235 Jennings p 0 0 0 0 0 0 — Cishek p 0 0 0 0 0 0 — Romo p 0 0 0 0 0 0 — e-Espinosa ph 1 0 0 0 0 1 .165 Colome p 0 0 0 0 0 0 — Hechavarria ss 4 0 0 0 1 0 .246 Miller 2b 3 1 1 1 1 2 .192 Sucre c 2 0 0 0 1 1 .255 Archer p 3 0 1 0 0 1 .250 Bourjos lf 1 0 0 0 0 1 .226 Totals 36 3 8 3 5 12

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 5 1 1 1 0 2 .244 Pham lf 5 0 1 0 0 1 .302 DeJong ss 5 0 1 0 0 1 .298 Fowler cf 5 0 1 0 0 3 .264 Molina c 4 0 1 0 0 2 .281 Wong 2b 3 1 1 1 1 0 .315 Piscotty rf 4 0 0 0 0 3 .235 Garcia 3b 4 0 3 0 0 1 .254 Lynn p 2 0 0 0 0 0 .065 a-Voit ph 1 0 0 0 0 0 .250 Oh p 0 0 0 0 0 0 — Duke p 0 0 0 0 0 0 — Brebbia p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Grichuk ph 1 0 0 0 0 1 .240 Tuivailala p 0 0 0 0 0 0 — Totals 39 2 9 2 1 14

Tampa Bay 000 100 100 1—3 8 0 St. Louis 000 000 110 0—2 9 0

a-lined out for Lynn in the 7th. b-walked for Dickerson in the 8th. c-pinch hit for Puello in the 8th. d-struck out for Brebbia in the 9th. e-struck out for Romo in the 10th.

LOB_Tampa Bay 9, St. Louis 8. 2B_Kiermaier (12), Garcia (7). HR_Morrison (30), off Lynn; Miller (6), off Lynn; Morrison (31), off Tuivailala; Wong (4), off Archer; Carpenter (17), off Jennings. RBIs_Morrison 2 (70), Miller (30), Carpenter (61), Wong (39).

Runners left in scoring position_Tampa Bay 4 (Longoria 2, Miller 2); St. Louis 2 (Carpenter, Wong). RISP_Tampa Bay 0 for 4; St. Louis 0 for 3.

Advertisement

Runners moved up_Kiermaier, Souza Jr., Lynn. GIDP_Hechavarria, Archer.

DP_St. Louis 2 (DeJong, Wong, Carpenter), (Wong, DeJong, Carpenter).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Archer 7 5 1 1 1 8 101 3.66 Jennings, BS, 2-2 0 1 1 1 0 0 2 3.96 Cishek 1 2 0 0 0 1 15 1.91 Romo, W, 3-1 1 1 0 0 0 3 22 4.26 Colome, S, 39-44 1 0 0 0 0 2 14 3.07 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Lynn 7 6 2 2 3 8 95 3.14 Oh 1-3 1 0 0 0 0 6 3.83 Duke 1-3 0 0 0 0 0 1 6.00 Brebbia 1 1-3 0 0 0 2 3 39 2.09 Tuivailala, L, 3-3 1 1 1 1 0 1 14 2.87

Jennings pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Duke 1-0. HBP_Brebbia (Sucre). WP_Brebbia.

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Fieldin Culbreth; Second, Manny Gonzalez; Third, Mark Carlson.

T_3:33. A_44,469 (43,975).