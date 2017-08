Tigers 6, White Sox 3

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Kinsler 2b 4 1 1 1 0 2 .242 Machado 3b 4 0 2 1 0 0 .301 Upton lf 5 1 1 2 0 1 .282 Cabrera 1b 4 1 3 1 1 0 .256 Mahtook cf 4 1 0 0 0 0 .280 Martinez dh 4 0 0 0 1 1 .255 McCann c 3 0 0 0 0 0 .252 Romine rf 3 1 1 1 0 1 .242 Iglesias ss 4 1 1 0 0 2 .258 Totals 35 6 9 6 2 7

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Hanson lf 4 0 0 0 1 1 .214 Saladino 3b 5 0 0 0 0 1 .189 Abreu 1b 3 0 0 0 0 0 .296 A.Garcia rf 2 2 1 0 2 0 .319 Davidson dh 4 0 2 0 0 1 .242 Anderson ss 4 0 1 1 0 0 .238 Sanchez 2b 4 1 1 2 0 2 .255 Narvaez c 4 0 2 0 0 1 .267 1-L.Garcia pr 0 0 0 0 0 0 .284 Engel cf 3 0 0 0 0 2 .181 a-Brantly ph 1 0 0 0 0 1 .000 Totals 34 3 7 3 3 9

Detroit 003 200 100—6 9 3 Chicago 020 001 000—3 7 1

a-struck out for Engel in the 9th.

1-ran for Narvaez in the 9th.

E_Upton (7), Mahtook (2), Greene (2), Saladino (4). LOB_Detroit 9, Chicago 8. 2B_Romine (14), Iglesias (27), Anderson (19). HR_Upton (28), off Rodon; Cabrera (14), off Rodon; Sanchez (8), off Farmer. RBIs_Kinsler (38), Machado (11), Upton 2 (93), Cabrera (57), Romine (21), Anderson (44), Sanchez 2 (42). SB_Kinsler (13), Mahtook (3). SF_Romine. S_Machado.

Runners left in scoring position_Detroit 5 (Mahtook, McCann, Romine, Iglesias 2); Chicago 4 (Hanson, Saladino, Sanchez 2). RISP_Detroit 3 for 11; Chicago 2 for 9.

Runners moved up_Upton, Anderson. GIDP_Anderson.

DP_Detroit 1 (Machado, Kinsler, Cabrera).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Farmer, W, 3-1 5 2-3 5 3 3 1 3 77 6.17 Stumpf, H, 4 2-3 0 0 0 0 2 12 2.77 Saupold, H, 1 2-3 0 0 0 1 1 12 3.61 Wilson, H, 14 1-3 1 0 0 1 0 15 3.81 Greene, S, 5-8 1 2-3 1 0 0 0 3 25 2.70 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Rodon, L, 2-5 5 7 5 5 1 4 89 4.27 Pelfrey 1 1-3 2 1 1 1 1 32 5.07 Petricka 1 2-3 0 0 0 0 2 20 7.54 Beck 1 0 0 0 0 0 9 6.04

Inherited runners-scored_Stumpf 2-0, Greene 2-0, Petricka 3-1. HBP_Rodon 2 (Kinsler,Mahtook), Farmer (Abreu), Pelfrey (McCann). WP_Petricka.

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Lance Barrett; Second, Jim Reynolds; Third, Brian Knight.

T_3:14. A_29,489 (40,615).