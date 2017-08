White Sox 3, Tigers 2

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Kinsler 2b 4 0 0 0 0 1 .242 Presley rf 4 0 1 0 0 1 .292 Upton lf 4 0 0 0 0 3 .283 Cabrera 1b 4 0 0 0 0 0 .251 McCann c 4 0 0 0 0 2 .255 Martinez dh 4 1 3 0 0 1 .258 Machado 3b 3 0 0 0 0 1 .294 Romine cf 3 1 2 0 0 0 .241 Iglesias ss 3 0 1 2 0 1 .258 Totals 33 2 7 2 0 10

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Hanson lf 4 0 1 0 0 1 .220 Saladino 3b 4 0 1 0 0 0 .194 Abreu 1b 2 2 2 1 2 0 .298 Garcia rf 3 0 1 1 1 1 .318 Smith c 4 0 0 0 0 2 .279 Anderson ss 4 1 1 0 0 1 .238 Sanchez 2b 4 0 2 1 0 1 .255 Narvaez dh 2 0 0 0 0 2 .262 Engel cf 3 0 1 0 0 1 .184 Totals 30 3 9 3 3 9

Detroit 000 020 000—2 7 1 Chicago 100 001 001—3 9 0

No outs when winning run scored.

E_Romine (3). LOB_Detroit 4, Chicago 7. 2B_Romine (13), Hanson (5), Saladino (9), Anderson (18). HR_Abreu (26), off Verlander. RBIs_Iglesias 2 (48), Abreu (78), Garcia (61), Sanchez (40). SB_Presley (4), Saladino (5). CS_Sanchez (8). S_Narvaez.

Runners left in scoring position_Detroit 2 (Presley, McCann); Chicago 2 (Garcia, Anderson). RISP_Detroit 1 for 5; Chicago 3 for 10.

Advertisement

GIDP_Machado, Smith.

DP_Detroit 1 (Kinsler, Iglesias, Cabrera); Chicago 1 (Saladino, Sanchez, Abreu).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Verlander 7 6 2 2 2 8 104 3.90 Wilson 1 1 0 0 1 1 11 3.83 Jimenez, L, 0-2 0 2 1 1 0 0 4 11.45 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Gonzalez 8 7 2 2 0 9 104 4.30 Minaya, W, 2-1 1 0 0 0 0 1 12 4.24

WP_Verlander.

Umpires_Home, Brian Knight; First, Lance Barrett; Second, Nick Mahrley; Third, Jim Reynolds.

T_2:44. A_23,171 (40,615).