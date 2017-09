Yankees 6, Red Sox 2

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Davis lf 3 0 0 0 0 2 .232 a-Holt ph-lf 1 0 0 0 0 0 .178 Nunez 2b 5 1 1 0 0 1 .310 Benintendi cf 2 0 2 1 3 0 .278 Betts rf 3 0 0 0 2 1 .261 Bogaerts ss 4 0 0 1 0 3 .271 b-Moreland ph 1 0 0 0 0 0 .257 Devers 3b 2 0 0 0 2 1 .289 Ramirez 1b 4 0 0 0 0 0 .246 Young dh 3 1 0 0 1 0 .233 Vazquez c 3 0 1 0 0 0 .294 Totals 31 2 4 2 8 8

New York AB R H BI BB SO Avg. Gardner lf 4 1 2 0 0 1 .261 Hicks cf 5 0 2 0 0 1 .269 Sanchez c 5 1 2 2 0 2 .272 Gregorius ss 4 0 1 1 1 0 .299 Castro 2b 5 0 2 0 0 2 .308 Judge rf 2 1 0 0 2 0 .279 Headley dh 4 1 2 0 0 1 .273 Bird 1b 4 1 2 3 0 0 .154 Frazier 3b 3 1 1 0 1 1 .211 Totals 36 6 14 6 4 8

Boston 001 000 001—2 4 0 New York 001 013 10x—6 14 2

a-lined out for Davis in the 7th. b-flied out for Bogaerts in the 9th.

E_Sabathia (1), Robertson (1). LOB_Boston 12, New York 11. 2B_Castro (17), Headley (30). HR_Sanchez (28), off Rodriguez; Bird (3), off Rodriguez. RBIs_Benintendi (73), Bogaerts (52), Sanchez 2 (77), Gregorius (62), Bird 3 (12). SB_Betts (21). CS_Benintendi (4).

Runners left in scoring position_Boston 7 (Devers 2, Ramirez 3, Moreland 2); New York 6 (Hicks, Castro 2, Judge 2, Bird). RISP_Boston 0 for 10; New York 5 for 15.

Runners moved up_Bogaerts, Devers, Judge. LIDP_Gardner, Hicks.

DP_Boston 2 (Rodriguez, Ramirez), (Nunez, Bogaerts); New York 2 (Gregorius, Castro, Bird), (Sanchez, Castro).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez, L, 4-5 5 10 5 5 2 4 98 4.40 Abad 2-3 2 0 0 0 1 13 2.87 Hembree 1-3 2 1 1 2 0 23 3.81 Scott 1 0 0 0 0 1 4 3.34 Boyer 1 0 0 0 0 2 11 4.75 New York IP H R ER BB SO NP ERA Sabathia, W, 11-5 6 4 1 1 5 6 102 3.71 Robertson 2 0 0 0 1 1 24 2.36 Betances 1 0 1 1 2 1 29 2.34

Rodriguez pitched to 3 batters in the 6th.

Hembree pitched to 4 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Abad 1-1, Hembree 2-0, Scott 3-0. HBP_Rodriguez (Gardner), Sabathia (Davis), Betances 2 (Vazquez,Holt).

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Tripp Gibson; Second, Greg Gibson; Third, Sam Holbrook.

T_3:44. A_43,309 (49,642).